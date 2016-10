MC ALGER Menad renonce à sa démission

Le coach du MC Alger, Djamel Menad, a renoncé à son départ et dirigé la séance d'entraînement de mercredi matin par laquelle il entame la préparation du derby face à l'USM Alger le 13 octobre à Blida (à huis clos) dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1 algérienne de football. Menad est revenu à de meilleurs sentiments après avoir ouvert la porte à son départ en s'absentant de la séance de la veille, et a été convaincu par le directeur général du club, Omar Ghrib, de poursuivre sa mission, a t-on appris auprès de la formation de la capitale.

L'entraîneur, qui fait son deuxième passage chez le vieux club de la capitale qu'il avait dirigé en 2013, avec à la clé, une finale de coupe d'Algérie perdue contre l'USM Alger, fait face à d'acerbes critiques dans les milieux du club après le parcours mi-figue, mi-raisin de son équipe en six journées de championnat. Le MCA reste sur une défaite sur la pelouse de l'ES Sétif (2-0), samedi dernier. Ce revers a été mal digéré par les supporters qui ont fustigé Menad et ses joueurs. Les gars de Bab El Oued occupent la cinquième place au classement avec 10 points de trois victoires, un nul et deux défaites.