MCA-USMA Match à huis clos le 13 octobre à Blida

Le derby algérois entre le MCA et l'USMA pour le compte de la 7e journée du championnat de Ligue 1 se déroulera finalement le jeudi 13 octobre à huis clos au stade Mustapha-Tchaker de Blida (19h00), selon le nouveau programme publié mardi dernier sur le site de la Ligue de football professionnel (LFP). Après avoir programmé le derby algérois pour la journée de vendredi 14 octobre sans la désignation du stade, la LFP a avancé la rencontre pour jeudi au stade Mustapha Tchaker de Blida. Le MCA avait formulé une demande rejetée par les instances footballistiques nationales par laquelle le club a émis le souhait d'ajourner la sanction de huis clos au match suivant à domicile. L'USM El Harrach, qui accueillera dans cette journée le DRB Tadjenanet, n'est pas fixée elle aussi sur le stade devant abriter cette rencontre. Son lieu de domiciliation habituel à Mohammadia, n'étant pas encore homologué, contrairement au CA Batna qui bénéficie d'une prolongation de dérogation de recevoir au stade Sefouhi où il accueillera cette fois-ci le MC Oran. La 7e journée sera étalée sur trois jours. Elle sera inaugurée jeudi par les matchs MCA-USMA et O Médéa-NA Hussein Dey, suivis le lendemain par les rencontres CR Belouizdad-CS Constantine et RC Relizane-ES Sétif. Les autres matchs se joueront le samedi 15 octobre.



Jeudi 13 octobre

Stade Imam-Lyes (Médéa): O Médéa - NA Hussein Dey à huis clos (16h00)

Mustapha-Tchaker (Blida): MC Alger - USM Alger (19h00)



Vendredi 14 octobre

Stade Sefouhi (Batna): CA Batna - MC Oran (15h00)

Stade Zougari-Tahar (Relizane): RC Relizane - ES Sétif (16h00)

Stade du 20-Août (Alger): CR Belouizdad - CS Constantine (16h00)



Samedi 15 octobre

USM El Harrach-DRB Tadjenanet (16h00)

Stade 24-Février de Sidi Bel Abbès: USM Bel-Abbès - JS Saoura (17h00)

Stade 1er-Novembre de Tizi Ouzou: JS Kabylie - MO Béjaïa (17h00).