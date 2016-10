MOHAMED AMINE ZIDANE, CAPITAINE DU RCR "Cette victoire va nous relancer"

Par Bachir BOUTEBINA -

L'Expression: Vous pensez que le RCR vient de réaliser un exploit contre le MO Béjaïa?

Mohamed Amine Zidane: Pas vraiment en réalité, même si je dois reconnaître que le MOB figure aujourd'hui depuis plusieurs saisons parmi les ténors qui jouent régulièrement les premiers rôles. Mais c'est vrai que nous venons de réaliser une sacré performance à Béjaïa.



Apparemment, votre précédent premier succès glané à Relizane face à la JS Saoura, a peut-être libéré le RCR?

Sans aucun doute, d'autant plus que déjà face au MCO et le DRB Tadjenanet, nous avions montré que nous étions capables de rivaliser avec n'importe quel ténor du championnat. Il est donc certain que cette victoire contre la JS Saoura, a libéré psychologiquement mes coéquipiers.



Et donc?

Ce dernier succès face au MOB va complètement relancer le Rapid!



Malgré ces deux succès d'affilée, votre équipe reste tout de même lanterne rouge. Comment ressentez-vous cela?

Tout simplement comme une très profonde frustration, et qu'il va falloir oublier à tout prix. C'est vraiment frustrant d'occuper la dernière place avec deux victoires, notamment lorsque d'autres équipes n'ont pas encore glané le moindre succès pour l'instant. Mais maintenant le RCR doit se focaliser sur la suite du championnat, d'autant plus qu'il reste tout de même pas moins de 24 journées. Donc, tout est encore possible pour mon équipe.



En d'autres termes plus clairs, selon vous aujourd'hui?

Et bien tout simplement que l'on a vraiment eu tort d'enterrer aussi vite le Rapid de Relizane. Maintenant, nous repartons à zéro, et croyez-moi que tous mes coéquipiers sont vraiment motivés pour réaliser d'autres performances.



Vous pensez sincèrement qu'avec l'apport de la nouvelle équipe dirigeante qui vient d'effacer les dernières dettes du RCR, votre équipe est réellement capable de revenir dans la compétition?

Parfaitement, sinon j'aurais quitté le RCR!



Et pour conclure?

Tout d'abord, je remercie tous nos supporters qui nous ont soutenus à Béjaïa, et qui croient vraiment encore au retour du Rapid. Je tiens aussi à rappeler aux fans du MOB qu'ils possèdent une équipe qui mérite un grand respect pour ce qu'elle vient de réaliser sur le plan africain en se qualifiant pour la première fois à la finale de la coupe de la CAF.

Le championnat est loin d'être terminé, et un club comme le MO Béjaïa est largement capable de revenir dans le championnat. Il n'est jamais bon d'insulter son équipe favorite, même dans la défaite.

Ce type de réaction favorise la violence au détriment du véritable football, et quand par exemple un derby MCA-USMA qui me tenait souvent à coeur par le passé, se déroule une fois de plus à huis clos, cela me fait vraiment de la peine. Je souhaite bonne chance à l'EN qui affronte ce dimanche le Cameroun.

Les Verts portent des couleurs sacrées pour tous les Algériens.

Je n'oublie pas enfin le MOB qui a à sa tête un sacré entraîneur, en la personne de Sendjak.