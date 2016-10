LES CRABES ONT PAYÉ LEUR PARCOURS AFRICAIN La tête à Lubumbashi

Par Boualem CHOUALI -

Les camarades du capitaine Ferhat ont laissé passer une occasion en or d'enregistrer leur première victoire en cette nouvelle saison, devant une équipe du RCR qui était loin d'être un foudre de guerre.

Les Vert et Noir de Yemma Gouraya qui se devaient de réagir en Championnat national après une brillante et historique qualification en finale de la coupe de la CAF, n'ont pas été au rendez-vous avant-hier au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. En effet, en recevant le RC Relizane pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 Mobilis, les camarades du capitaine Ferhat ont laissé passer une occasion en or d'enregistrer leur première victoire en cette nouvelle saison, devant une équipe du RCR qui était loin d'être un foudre de guerre. Animés d'une volonté de fer pour enregistrer leur première victoire, les Crabes avaient beaucoup plus la tête ailleurs, que dans cette rencontre. En effet, en dépit des mises en garde de leur coach, Nasser Sendjak qui n'a pas arrêté de faire des recommandations à ses joueurs, la réalité du terrain a démontré que le manque de concentration était bel et bien présent. C'est dire que les Crabes étaient encore dans les nuages. Lors de cette rencontre, le coach a effectué cinq changements dans son onze rentrant. Le gardien de but Daif a remplacé Rahmani en regroupement avec l'EN à Sidi Moussa. Yaya, quant à lui, a fait sa première apparition en qualité de titulaire en championnat cette saison, alors que Lakhdari a repris sa place dans l'axe défensif au côté de Benmellouka, au moment où Sidibé ne figurait pas sur la feuille de match. Pour sa part, Yesli a commencé la rencontre sur le banc de touche, au moment où Salhi que habituellement évolue en inter gauche, a évolué sur le flanc gauche, à la place de Benchérifa. En outre, pour revenir à la rencontre, malgré leur domination, les Vert et Noir de la Soummam ont pêché par excès de précipitation et autres maladresses. Après une première période tout juste moyenne sur tous les plans, avec une ascendance des locaux qui ont raté une nette occasion d'ouvrir la marque, à laquelle occasion ont répondu les visiteurs par une bonne contre-attaque, la deuxième mi-temps a été du même scénario. Les gars de Sendjak ont poussé certes, mais sans pouvoir arriver au fond des filets du gardien Bousder. Comme la perte des duels était frappante, on s'attendait quelque part au réveil des Mobistes. Les assauts des Crabes n'ont rien donné devant une bonne équipe de Relizane qui s'est bien regroupée en arrière. Elle a su gérer le temps et le score au grand dam des locaux. Les dernières minutes de la rencontre n'ont rien apporté au tableau d'affichage, ce qui permet aux visiteurs de glaner trois précieux points qui leur donnent l'occasion de remettre le compteur à zéro au classement général en attendant des jours meilleurs. Quant aux Crabes, ils doivent impérativement réagir au risque de tomber dans le cercle vicieux du doute. Ils doivent gérer leurs matches de retard tout en mettant de côté, un tant soit peut, cette fameuse finale de la coupe de la CAF.



Nasser Sendjak

«C'est une grosse déception pour nous, on est en train de payer cash nos efforts en coupe d'Afrique, en plus, nos joueurs sont toujours sur un nuage. Le manque d'expérience d'une grande partie de mes joueurs a fait que c'est vraiment difficile de les faire sortir de cette finale de la CAF. On a tout fait pour marquer notre but, et enregistrer par la même notre première victoire en championnat, mais à chaque fois le manque de concentration et l'excès de précipitation de mes joueurs nous ont joué le mauvais tour. On doit se racheter le plus vite possible. Cette défaite justement, sera pour nous une autre remise en cause avant le CRB et la finale.»