APRÈS SA TRÈS PRÉCIEUSE VICTOIRE FACE AU MO BÉJAÏA Le RC Relizane remet ses compteurs à zéro

Par Bachir BOUTEBINA -

Malgré sa position de lanterne rouge, le Rapid de Relizane est finalement revenu avant-hier du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa avec une inattendue, mais ô combien précieuse, victoire arrachée aux dépens du MO Béjaïa (1-0).

Un match retard qui coïncidait avec le retour à la compétition nationale des Crabes du MOB, futur finaliste inattendu de la coupe de la CAF.

Le club de la Mina, auteur d'un début de saison sans précédent en Ligue 1 Mobilis, pour cause de défalcation de pas moins de six points, a finalement eu le très grand mérite d'enregistrer coup sur coup deux victoires, respectivement contre la JS Saoura (3-0), puis notamment aux dépens de son dernier prestigieux hôte Béjaoui du MOB.

Un seul but inscrit en seconde période de jeu par le néo-attaquant du RCR (77ème mn), en l'occurrence Benayad, auteur désormais de quatre réalisations depuis le début du championnat, a permis aux Lions de Mina que drive le Tunisien Moez Bouakez, de remettre ses compteurs à zéro. Il n'en demeure pas moins que malgré ce très précieux succès enregistré pour la première fois en déplacement devant la formation Mobiste, le Rapid occupe toujours la dernière place. Il est donc très clair que les camarades de Mohamed Amine Zidane, doivent désormais livrer une rude bataille aux cours des prochaines journées, avec notamment l'espoir d'effectuer une remontée spectaculaire au classement. D'ailleurs, à travers l'entretien que l'emblématique capitaine du RCR a bien voulu nous accorder au lendemain de cette dernière performance du Rapid, il ressort très clairement dans les propos de l'ex défenseur axial de l'USM Alger et du MC Oran, que le RCR est loin d'avoir abdiqué. Il est vrai que les gars de la Mina ont battu, à la surprise générale, le MO Béjaïa chez lui. Mais à la décharge des Mobistes, il est très clair que la dernière victime du Rapid de Relizane avait la tête ailleurs. Il n'en reste pas moins qu'il faudra désormais sérieusement compter avec le RCR, au sein duquel les Nemdil (ex MOB), Mekkaoui, Anane et Remache (ex CSC), Aït Fergane (ex JSMB), Guebli et Allag (ex NAHD), et notamment Benayad ont, semble-t-il, fait le grand pari de sortir les Lions de la Mina des profondeurs du classement. Après la trêve internationale en cours, le RCR accueillera le ténor sétifien de l'ESS, avant d'aller défier dans l'antique Cirta un autre ténor de l'Est, en l'occurrence le CS Constantine.

Le Rapid compte désormais à son profit deux victoires qu'il compte bien rentabiliser dès l'entame de la suite du championnat.