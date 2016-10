ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : A QUELQUES JOURS DU MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN Revue d'effectif pour Rajevac

Par Bachir BOUTEBINA -

Le banc des Verts est riche pour pallier les absences

Avec les défections qu'a connues l'Equipe nationale le staff technique va s'atteler à choisir le «Onze» qui va dompter les Lions camerounais...

Le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football, le Serbe Milovan Rajevac et son staff devraient avoir une idée du «Onze» sur lequel ils doivent opter dimanche prochain pour affronter le Cameroun à Blida pour le compte de la première journée du groupe «B» des éliminatoires du Mondial 2018 après le match amical disputé hier face à l'USM Blida.

En effet, le sélectionneur des Verts a programmé ce match contre cette formation de la Ligue 2 Mobilis afin de mettre en place ses stratégies et tactiques à appliquer lors du match de dimanche prochain prévu contre le Cameroun au stade Tchaker de Blida à partir de 20h30.

Avec les défections qu'a connues l'Equipe nationale, le staff technique aura quelques soucis justement durant ce stage des Verts qui a débuté lundi dernier au Centre technique de Sidi Moussa afin d'assurer un bon résultat lors de cette entrée en matière de qualification au Mondial 2018 prévu en Russie. Il y a eu d'abord la blessure de Aïssa Mandi qui ne figurait pas donc sur la liste initiale du sélectionneur Rajevac. Il y a eu aussi en même temps la suspension de Nabil Bentaleb pour cumul de cartons, au moment où l'autre libero, Hicham Belkaroui vient tout juste d'achever sa période de convalescence et présente donc un certain manque de rythme. Ce qui avait obligé le staff technique à le libérer et enfin, c'est au tour de l'attaquant Sofiane Hanni de déclarer forfait pour ce match Algérie- Cameroun prévu le 9 octobre à 20h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Le staff médical de la sélection algérienne a jugé que le joueur d'Anderlecht (première division belge), qui a effectué des examens mardi matin, n'est pas apte à jouer face au Cameroun, a précisé le site officiel de la FAF.

Suite au forfait de Sofiane Hanni, le staff technique des Verts a fait appel à Yacine Benzia pour le remplacer.

Une situation qui devrait contraindre le sélectionneur national Milovan Rajevac à aligner face aux Lions indomptables une charnière centrale composée de joueurs peu habitués à évoluer ensemble. Et c'est justement l'une des raisons qui a obligé Rajevac à programmer ce match amical contre Blida pour le travail technico-tactique. Rajevac et son staff effectuent une course contre la montre pour faire le choix des joueurs et mettre au point les dernières retouches au groupe afin d'aligner les joueurs les plus en forme à même de réaliser un bon résultat en ce début des éliminatoires du Mondial 2018. Ainsi, tout est mis en oeuvre pour mettre les Verts dans des conditions optimales en vue de ce match choc contre le Cameroun où la victoire est bel et bien impérative pour entamer les qualifications de la Coupe du monde 2018 du bon pied.

Outre le Cameroun, le groupe B dans lequel a été versée l'Algérie comporte également le Nigeria et la Zambie.

A rappeler enfin que l'autre match de ce groupe «B» des éliminatoires du Mondial 2018 opposera la Zambie au Nigéria samedi prochain à Ndola.