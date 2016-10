Algérie-Cameroun à guichets fermés

Le match Algérie-Cameroun se jouera à guichets fermés étant donné que l'opération de vente des billets, entamée mercredi, est sur le point d'être clôturée, a-t-on appris auprès de la direction du stade Mustapha-Tchaker de Blida. Un peu plus de 22 000 tickets sont mis en vente en vue du rendez-vous, dont la moitié à été écoulée dès mercredi, précise la même source, prédisant l'épuisement de la quantité restante dans les prochaines heures «au vu de la demande de plus en plus croissante sur les fameux sésames». La sélection algérienne dispute à Tchaker, un stade qui peut accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs, la plupart de ses matchs officiels à domicile depuis 2008, dont ceux des qualifications de la Coupe du monde. C'est sur la pelouse de ce même stade d'ailleurs que les Verts sont parvenus à se qualifier aux deux précédentes éditions du Mondial (2010 et 2014). Si peu d'engouement avait été enregistré lors des précédentes sorties de l'Equipe nationale à Blida, un retour en force du public aux gradins de Tchaker est attendu contre les Lions indomptables. Un «come-back» justifié par l'importance du rendez-vous.