Des mesures sécuritaires pour le bon déroulement du match

Les services de sûreté de la wilaya de Blida ont pris une série de mesures préventives pour assurer le bon déroulement de la rencontre Algérie-Cameroun. «Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour le bon déroulement de la rencontre avec la clôture ce jeudi à 12h00 de la première partie consacrée à la vente des billets.», a déclaré le Lieutenant Abdelhafid Mekahlia du service de wilaya de la sécurité publique à la Chaîne 1 de la Radio algérienne. Le match Algérie-Cameroun se jouera à guichets fermés étant donné que l'opération de vente des billets, entamée mercredi, a été clôturée ce jeudi avec la mise en vente de plus de 22.000 tickets. Pour assurer le succès de cette rencontre, un dispositif sécuritaire a été mis en place à travers un contrôle rigoureux des supporters et de sécuriser leurs entrée et sortie, avant, pendant et après le match, a fait savoir le même responsable. «Ce dispositif sécuritaire en-trera en vigueur à partir des premières heures de la journée de dimanche. Une parcelle de terrain a été aménagée pour permettre aux supporters de garer leurs voitures en toute sécurité», a-t-il ajouté. Le stade Mustapha-Tchaker de Blida ouvrira ses portes dimanche à partir de 13h.