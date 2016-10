BENTALEB, JOUEUR DE SHALKE 04 "Je ne regrette pas d'avoir quitté Tottenham"

Le jeune international algérien Nabil Bentaleb ne regrette nullement d'avoir choisi de jouer pour Schalke 04. «Je ne regrette pas d'avoir quitté Tottenham même si le club est au sommet de la Premier League en ce moment. À Schalke, on croit en moi. Les quelques défaites subies en ce début de saison ne changeront rien. Nous nous battons sur le terrain à chaque match et c'est pour cette raison que les fans nous soutiennent. Angleterre, si vous perdez, personne ne vous soutient dans le stade», a affirmé Bentaleb au quotidien allemand Bild. Bentaleb a révélé, d'autre part, qu'il est un fan de Zinedine Zidane, Sergio Busquets et de Toni Kroos. «J'ai beaucoup aimé le style de jeu de Zinedine Zidane. C'était un joueur qui me faisait rêver. En ce moment, je pense que Sergio Busquets et Toni Kroos sont exceptionnels. Kroos fait des choses qui semblent faciles sur le terrain, mais ce n'est pas le cas. Il travaille dans l'ombre et il fait son travail sans être remarqué. On voit plus Ronaldo, Neymar, Benzema ou Messi parce qu'ils tapent à l'oeil», a expliqué le milieu de terrain de l'EN, grand absent au stage des Verts à cause d'une suspension pour cumul de cartons.