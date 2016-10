CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE AMATEUR (MATCH ARRÊTÉ MCM-CRBT) La LNFA reporte sa décision

La Commission de discipline de la Ligue nationale du football amateur (LNFA) a reporté sa décision concernant l'affaire du match MC Mekhadma-CR Béni Thour, arrêté vendredi dernier avant son terme suite à un envahissement de terrain. L'arbitre de ce derby comptant pour la 4e journée du championnat d'Algérie amateur (groupe Centre) avait dû interrompre les débats à la 86e minute de jeu à cause d'un envahissement de terrain par les supporters du CRBT dont l'équipe menait au score (1-0), suite à un penalty sifflé pour les locaux. Dans son procès-verbal publié jeudi soir au surlendemain de sa réunion, la commission de discipline de la LNFA annonce que les décisions de cette affaire «paraîtront ultérieurement», sans plus de détails. En attendant, la 5e journée de compétition se déroulera aujourd'hui et verra le CRBT, bon dernier au classement en compagnie de l'USM Chéraga, accueillir le WR M'sila, tandis que le MCM (8e), ira à Jijel pour affronter la JSD à huis clos.