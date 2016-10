EL-AMRANI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CAF "Il n'y a pas de plan B pour la CAN 2017"

Le secrétaire général de la CAF Hicham El-Amrani a réaffirmé que le Gabon demeurait la seule et unique option pour l'organisation de la CAN 2017, programmée du 14 janvier au 5 février prochains. «Il n'y a pas de plan B au moment où je vous parle, car c'est bien le Gabon qui l'organisera. La parole de certaines voix n'engage qu'elles-mêmes, c'est le Comité exécutif de la CAF qui prend ses responsabilités en fonction des informations dont on dispose et de l'état des lieux qu'on fait sur le terrain», a indiqué le SG de la CAF dans un entretien accordé au magazine France football. Le Comité exécutif de la CAF avait exprimé le 27 septembre dernier au Caire, sa satisfaction quant à l'état d'avancement des préparatifs pour la CAN 2017 qui se déroulera au Gabon. Une délégation du Comité local d'organisation de la coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017, conduite par le Haut-Commissaire Christian Kerangall, a effectué le 26 septembre 2016 une présentation aux membres de la Commission d'organisation de la CAN sur l'état d'avancement des préparatifs pour le tournoi final prévu dans les villes de Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. En prélude au tirage au sort de la CAN 2017, prévu le 19 octobre à partir de 19h locales à Libreville, une mission d'inspection de la CAF sera déployée au Gabon au préalable avec pour feuille de route, la revue des infrastructures sportives, hôtelières et autres, retenues pour le tournoi.