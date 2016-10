FEGHOULI, MILIEU DE TERRAIN DE L'EN "Nos armes sont volonté, expérience et talent instinctif"

Le milieu offensif Sofiane Feghouli a estimé que la «volonté, l'expérience des années et le talent instinctif» seront les armes de la sélection nationale de football lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 en Russie. «La route vers la Russie n'est jamais facile, mais pour un guerrier, tout est possible. La volonté, l'expérience des années et le talent instinctif seront nos armes», a déclaré Feghouli lors d'un reportage que lui a consacré la chaîne de télévision beIN Sports. Une mission difficile attend la sélection nationale dans les qualifications au Mondial au vu de la poule qu'elle a héritée, et qualifiée de «groupe de la mort» car composée également du Nigeria et de la Zambie. «Les Algériens sont prêts pour l'aventure mondiale, et la cinquième qualification sera la nôtre», a-t-il encore dit, tout confiant. L'Equipe nationale vise pour l'occasion une troisième participation de rang à la fête footballistique planétaire et la cinquième dans son histoire. Elle a réalisé sa meilleure performance, jusque-là, dans cette épreuve, lorsqu'elle avait atteint le stade des huitièmes de finale de la précédente édition au Brésil. «Depuis 26 ans et l'Algérie attend. La génération de Madjer a été couronnée championne d'Afrique (en 1990, ndlr). Nous allons nous aussi suivre le même chemin après notre succès en Coupe du monde. Les Verts sont prêts et promettent de ramener la couronne africaine», s'est-il engagé.