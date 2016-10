HUGO BROSS, SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN "L'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique"

Le sélectionneur du Cameroun Hugo Bross, a estimé que l'Algérie est actuellement la meilleure équipe d'Afrique. «Nous sommes dans un groupe de la mort avec l'Algérie, le Nigeria et même la Zambie, trois bonnes équipes surtout l'Algérie, pour moi, c'est la meilleur équipe d'Afrique. Ils sont déjà ensemble depuis quelques années. Ils ont fait une coupe du monde et une coupe d'Afrique. Donc là, au niveau de l'expérience, ils sont beaucoup plus loin par rapport à nous», a déclaré Hugo Bross au site officiel de l'O.Marseille à l'issue de la rencontre amicale disputée mercredi. «Pour nous, le match contre l'Algérie, c'est un challenge pour voir où nous sommes. On s'est qualifie pour la CAN 2017 c'est bien, maintenant c'est un autre chapitre avec d'autres équipes, de meilleures, on verra notre niveau dimanche», a t-il ajouté. Pour l'ancien coach de la JS Kabylie, la qualification pour le Mondial russe n'est pas un objectif premier pour la jeune équipe des Lions indomptables. «Je suis à la tête du Cameroun depuis 7 mois avec l'objectif de construire une nouvelle équipe.Nous avons une jeune équipe, si on peut se qualifier pour le Mondial tant mieux, mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation, mais en 2019, il y a la CAN qui aura lieu au Cameroun, je pense que là on doit être prêt pour faire de bonnes performances et peut être de gagner la CAN», a t-il souligné. Les hommes d'Hugo Bross devaient rallier Alger hier. Une fois sur place, les Lions indomptables effectueront une seule séance d'entraînement aujourd'hui à 18h au stade Mustapha-Tchaker, selon le programme détaillé de l'équipe.