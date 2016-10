MADJER, EX-STAR DES VERTS "Ce sera très difficile"

L'ancien international algérien Rabah Madjer s'attend à un match «très difficile» entre l'Algérie et le Cameroun. «L'Algérie doit impérativement s'imposer face au Cameroun. Ce dernier doit éviter la défaite. Les Verts doivent s'imposer car en déplacement ils risquent d'avoir des problèmes, notamment l'adaptation aux conditions climatiques. Ce sera un match très difficile. Mais l'Algérie aura l'avantage du terrain et du public. Il ne faut pas oublier aussi que les Algériens n'ont jamais perdu au stade de Blida. C'est ce qui me laisse optimiste (rire)», a déclaré Madjer au micro de cafonline.com. Pour l'ancien sélectionneur des Verts, la clé de cette rencontre dépend de l'état de forme des joueurs. «Tout dépendra de l'état de forme des joueurs. En plus, un tel match risque de se jouer sur un petit détail. Ca va être serré. Pour l'Algérie, je pense qu'il faut impérativement l'emporter et pour cela, il faudra être offensif sur le terrain tout en étant vigilant derrière, face à une attaque camerounaise rapide. L'Algérie possède une très bonne ligne d'attaque avec les Slimani, Feghouli, Mahrez et Brahimi», a-t-il estimé. Interrogé sur l'autre rencontre du groupe B entre la Zambie et le Nigeria, l'ancienne star de Porto a répondu: «Le Nigeria répond toujours présent dans les grands événements. Avec cette élimination à la CAN 2017, les Super Eagles vont se donner à fond pour se qualifier au Mondial russe, tout comme la Zambie qui est presque dans la même situation. A mon avis, ce sera un match ouvert.» Lors de la seconde journée des éliminatoires prévue en novembre, l'Algérie se déplacera au Nigeria. Ce sera un autre choc pour les hommes de Milovan Rajevac, mais pour Madjer, l'Algérie est la «bête noire» des Nigérians. «Oui, mais je pense que l'Algérie est la bête noire du Nigeria. On leur a souvent créé des problèmes. Ce sera un bon test pour les Verts après le Cameroun parce que jusque-là, on n'a pas encore affronté une grande équipe. On s'est contenté uniquement du Lesotho, du Malawi, des Seychelles, de l'Ethiopie et d'autres équipes. Ce sera un bon test pour l'Algérie surtout que la CAN 2017 approche», a souligné celui qui a permis au FC Porto d'être sacré champion d'Europe en 1987 avec notamment la fameuse talonnade devenue une marque déposée.