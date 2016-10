PINNICK, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DU NIGERIA "Le groupe B est pire que le groupe de la mort"

Le groupe B des qualifications de la Coupe du monde 2018 avec l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun et la Zambie est «pire que le groupe de la mort», selon le président de la Fédération nigériane de football (NFF). «Le Nigeria a hérité d'un groupe pire que le groupe de la mort», a déclaré Amaju Pinnick à la presse locale. «L'Algérie est en tête des équipes africaines (derrière la Côte d'Ivoire, ndlr), le Cameroun a remporté la coupe d'Afrique à quatre reprises et a participé à la Coupe du monde sept fois, tandis que la Zambie s'est révélée ces dernières années comme une bonne équipe», a souligné le président de la NFF. Les Super Eagles entameront la campagne des éliminatoires face à la Zambie dimanche prochain à Ndola. Les deux équipes s'étaient affrontées à la CAN 2013 organisée par l'Afrique du Sud et avaient fait match nul 1-1. Le 12 novembre, le Nigeria accueillera l'Algérie à Uyo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires.