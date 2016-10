SOUDANI, ATTAQUANT DE L'EN "Les trois points sont impératifs"

L'attaquant international algérien El Arabi Hilal Soudani a affirmé que la victoire était impérative contre le Cameroun. «La confiance est une donnée importante pour un attaquant comme pour une équipe. Les buts amènent les buts comme les victoires entraînent les victoires. Ce sont des dynamiques. Il ne faudra donc pas rater le départ face au Cameroun. Les trois points sont impératifs car ils en appellent d'autres. Il n'y a pas de place pour le doute. Il faut tout de suite faire le plein de confiance. Le plus important c'est le début», souligne Soudani au micro de FIFA.com. Le meilleur buteur au cours des éliminatoires africaines avec sept buts s'est montré confiant avant le début des qualifications en dépit de la difficulté de la mission qui attend les Verts dans le groupe B avec les Lions indomptables du Cameroun, la Zambie et le Nigeria. «Il n'y a que des grosses équipes, ça ne va pas être facile, mais je suis confiant», lance un Soudani ému au moment d'évoquer Brésil 2014. «C'est un très très très très beau souvenir. On a fait un parcours extraordinaire, historique! On a rendu notre peuple fier, et je rêve de pouvoir revivre ces émotions un jour», conclut le deuxième meilleur buteur en exercice de la sélection algérienne avec 20 buts en 38 sélections, derrière Islam Slimani et ses 23 réalisations.