ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : 24H AVANT ALGÉRIE-CAMEROUN Les Algériens retiennent leur souffle

Par Bachir BOUTEBINA -

Forts de deux dernières participations aux Mondiaux 2010 et 2014, où l'EN avait crevé l'écran au Brésil, demain face au Cameroun, tout le peuple algérien croit à la victoire des Mahrez et consorts.

Demain, l'EN s'apprête à entamer au stade Tchaker de Blida un nouveau périple africain, au terme duquel l'Algérie espère prendre part au prochain Mondial prévu dans moins de deux ans en Russie. Un énième défi à relever par les Verts à partir de demain soir dans la ville des Roses, devenue depuis 2008 à ce jour, le fief attitré des Verts où ces derniers ont toujours damé le pion à toutes les équipes du continent noir. Mais une fois n'est pas coutume, lors de cette très attendue phase des éliminatoires, qualificative au Mondial 2018, ils affronteront pour la première fois à Tchaker un sacré adversaire qui n'a jamais réussi par le passé à l'EN. Pour cause, statistiques à l'appui, les Verts n'ont jamais pu battre en compétition officielle le Cameroun et sur les cinq confrontations algéro-camerounaises qui se sont toutes déroulées en phase finale de la CAN, les Verts avaient perdu à trois reprises, et arraché deux nuls, dont le dernier en date remonte à 2004 en Tunisie (1-1). Pour mémoire, la seule fois où l'EN a réellement failli arriver à ses fins contre les Lions indomptables, ce fut lors d'une demi-finale mémorable de la CAN 1984 en Côte d'Ivoire, au terme de 120 minutes intenses, et au terme desquelles les Verts que drivait Mahieddine Khalef avaient malheureusement joué de véritable malchance à Bouaké, lors de la fatidique série des tirs au but (5-4). 12 ans après la confrontation algéro-camerounaise de Sousse, et au cours de laquelle le dernier buteur en date contre le Cameroun a pour nom Brahim Zafour, l'ancien emblématique défenseur axial de la JS Kabylie, c'est une nouvelle génération dorée qui aura dans vingt-quatre heures, le grand privilège, de mettre fin à la longue hégémonie des prestigieux Indomptables de Yaoundé, dont les légendaires Lions d'antan, ne rugissent plus aujour-d'hui sur le continent africain, comme à une certaine époque révolue. Ces fameux Lions indomptables qui ne font plus peur, débarquent à Alger en provenance de Marseille, où ils ont peaufiné leur plan de bataille d'avant-match contre la réserve de l'OM (1-1), sous la houlette du Belge Hugo Broos qui avait pris le soin de déclarer à partir de la capitale du Var, que le Cameroun allait affronter à Blida un sacré ténor africain. Le technicien Belge aujourd'hui à la tête de la sélection camerounaise, revient dans un pays qui ne lui est nullement étranger, et qui n'a pas cessé de tarir d'éloges envers son hôte algérien, en des termes de «convenances», et face auxquels les Algériens sont restés de marbre. Il est vrai que les Verts sont aujourd'hui fortement respectés, et surtout très craints en Afrique, et même sur la planète. Forts de deux dernières participations consécutives aux Mondiaux 2010, et notamment celui de 2014, où les Verts avaient véritablement crevé l'écran au Brésil, demain face au Cameroun, tout le peuple algérien, croit dur comme fer à la victoire des Mahrez et consorts. Partout où nous sommes passés dans la capitale, personne ne doute d'un premier succès de l'EN, demain dans son chaudron habituel sis à Blida, et dans un stade Tchaker qui sera très tôt envahi par pas moins de 25 000 fans, tous acquis aux Verts. Depuis qu'il est à la tête du foot algérien, le président Mohamed Raouraoua s'apprête à vivre dans 24 h, un autre moment fort avec l'EN car ce dimanche 9 octobre 2016, à partir de 20h30, tous les regards de la planète foot seront complètement «braqués» sur le choc Algérie-Cameroun, sans précédent en phase des éliminatoires qualificatives au prochain Mondial russe. Toute l'Algérie retient désormais son souffle, à quelques heures seulement d'un premier rendez-vous important pour le néo sélectionneur Serbe Milovan Rajevac, et des Verts dont les dernières performances en date, font aujourd'hui de l'EN, un favori en puissance contre le Cameroun. Les Lions indomptables ne sont certainement pas, ni les modestes Seychelles, ni les malheureux Lesotho et Tanzanie, ou bien l'Ethiopie qui fut par le passé un grand ténor d'Afrique, il n'en demeure pas moins que le football développé actuellement par les Slimani, Taïder, Feghouli, Medjani, Soudani, et autres Ryad Mahrez, plaide largement en faveur des Verts. Demain à Tachker, l'EN devra obligatoirement «enflammer» tout un peuple, tant le talent des Verts a fait ses preuves. Dixit Hugo Broos: «Nous allons affronter la meilleure équipe d'Afrique du moment!». La rue algérienne retient désormais son souffle, et les dés sont bel et bien jetés, à la veille d'un match qui se jouera demain à guichets fermés, sous les yeux d'un nombre impressionnant de médias nationaux et étrangers, prestige oblige. Nos confrères français de beIN Sports 1, ont placé en tête d'affiche de leur programme la grande confrontation Algérie-Cameroun, avant laquelle le capitaine des Lions indomptables, et actuel coéquipier de l'Algérien Mesloub à Lorient, en l'occurrence le redoutable Benjamin Moukandjo, s'est dit être très fier d'affronter l'Algérie. Depuis le dernier Mondial brésilien, les Verts n'ont pas cessé de prendre de la hauteur. C'est tout le mal que souhaite l'Algérie du foot à l'une de ses meilleures générations de ce XXIe siècle.



Anthar Yahia, ex-capitaine de l'EN

«Ne pas se laisser endormir par les éloges»

L'ancien capitaine de la sélection nationale, Anthar Yahia, a mis en garde les Verts contre tout excès de confiance avant 48 heures de la réception du Cameroun pour le premier match des éliminatoires du Mondial 2018, les conseillant de ne pas «se laisser endormir par les éloges». Anthar Yahia, qui a souhaité pour l'occasion la victoire de l'Equipe nationale, a réagi sur son compte Twitter officiel aux déclarations de l'entraîneur de la sélection camerounaise, le Belge Hugo Broos, par lesquelles il a beaucoup vanté les Algériens en disant qu'il allait affronter la «meilleure équipe d'Afrique». Anthar Yahia (34 ans) avait mis en 2012 un terme à sa carrière internationale, mais il joue encore à l'US Orléans avec lequel il est monté cette saison en Ligue 2 française.