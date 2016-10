RALLYE D'ALGÉRIE-CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL La 2e édition avec un nouveau circuit

L'Algérie dispose de grands moyens pour le bon déroulement de ce rallye

Sept étapes (2 sur goudron et 5 sur sable) sont inscrites au programme de la 2e édition du Rallye raid d'Algérie «Challenge Sahari International» prévue du 30 octobre au 7 novembre sur une distance de 1500 km, ont indiqué à Alger les organisateurs.

«Le circuit sur lequel se déroulera la compétition cette année est un peu plus court que celui de l'an dernier. Après étude de ce qui n'a pas marché l'an dernier, nous l'avons modifié et amélioré, d'abord pour le confort des pilotes, mais aussi pour faciliter le travail des mécaniciens et des équipes médicales», a expliqué en conférence de presse l'Italien Daniele Cotto, de l'organisation «ARAK Sport», chargée de diriger l'aspect technique de ce Rallye. La première édition du «Challenge Sahari International», disputée en 2015, a été un fiasco, tant les lacunes étaient nombreuses, mais les organisateurs ont affirmé «avoir tiré de bons enseignements» de leurs erreurs passées, en promettant «une meilleure organisation» cette année. Cotto, qui cumule une quarantaine d'années d'expérience dans le domaine, a précisé qu'il se présentera avec «une équipe de 45 personnes» comportant «des membres tout aussi expérimentés les uns que les autres» pour assurer la meilleure organisation possible. «L'Algérie dispose déjà du plus gros des moyens nécessaires au bon déroulement de ce Rallye, surtout avec l'implication des pouvoirs publics. La seule chose qui lui manque, c'est peut-être la présence de personnes habituées à faire ce genre de travail, pour apporter leur savoir-faire et nous sommes là pour ça», a poursuivi l'Italien. Cotto a tenu à préciser que «l'organisation d'un Rallye représente toujours un sérieux défi, même pour des personnes expérimentés». L'Italien a cité comme exemple «Le Rallye des Pharaons» qu'il a commencé à organiser en 1998, en Egypte et dont «les trois premières éditions ont été des tragédies». «Après l'échec de la première édition, on pensait avoir tiré suffisamment de leçons pour faire mieux lors de la 2e, mais cela n'a pas été le cas. Non seulement celle-ci a été un échec, mais la 3e aussi a été loin d'être parfaite. C'est vous dire combien il est difficile de bien faire les choses dans un sport qui comporte beaucoup d'imprévus», a-t-il encore expliqué. Outre l'amélioration de son circuit pour une meilleure prestation, cette 2e édition du «Challenge Sahari International» comporte d'autres nouveautés, notamment, son inscription dans le calendrier officiel de la Fédération internationale. Il devrait ainsi y avoir également plus de motos que de voitures cette année. C'est du moins ce qu'a espéré Cotto. Les participants à ce Rallye n'ont pas encore confirmé leur engagement, mais le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) Chihab Baloul a annoncé qu'il y aura environ «35 motos et 30 véhicules de type 4x4, ainsi que quelques camions et quelques quads chez les étrangers», au moment où l'Algérie sera représentée par «15 motos et 15 véhicules de type 4x4, avec quelques camions». «Deux pilotes de renommée mondiale devraient faire partie du lot», a encore annoncé Baloul, refusant toutefois de révéler leur identité car «ces deux pointures n'ont pas encore confirmé leur présence». Les organisateurs ont affirmé que la modification du circuit n'a pas exclu «les sites pittoresques, comme Biskra et Ghardaïa», qui ont été maintenus pour leur beauté et leur aspect touristique.