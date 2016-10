ÉLIMINATOIRE DU MONDIAL 2018 : LES AUTRES GROUPES (ZONE AFRIQUE-1ÈRE JOURNÉE) En route vers Moscou

Seydou Keita et Yaya Touré vont se croiser de nouveau lors de ces éliminatoires

C'est parti en Afrique pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avec quelques chocs intéressants à suivre sur le continent.

C'est avec le match du groupe E entre le Ghana et l'Ouganda qu'a été lancée hier la course pour les 20 sélections en lice pour l'obtention des cinq places africaines au Mondial 2018 prévu en Russie.



Groupe A

La Tunisie et la RD Congo débutent à la maison

Sans aucun doute, les deux favoris théoriques du groupe sont la Tunisie et la RD Congo. Ironie du sort les deux sélections débuteront ces qualifications à domicile où les Tunisiens recevront des Guinéens dont il faut vraiment se méfier. Avec son coach Français Luis Fernandez, le Syli National se trouve dans la même situation que la Libye, soit sur un échec aux qualifications de la CAN 2017. Quant à la RD Congo et sa pléiade de stars, c'est l'une des formations les plus solides du continent et elle débutera en recevant des Libyens avides de se racheter de leur élimination à la CAN 2017 au Gabon.



Groupe B

Chocs en pagaille dans le groupe des Verts

Seul groupe qui rassemble quatre champions d'Afrique le «groupe de la mort» propose à chaque journée des affiches spectaculaires. Malheureusement pour le football africain, seul 1 ticket sera distribué dans ce groupe où l'Algérie, le Nigeria et le Cameroun ont représenté l'Afrique lors des deux derniers Mondiaux en 2010 et 2014. L'Algérie de Rajevac recevra donc le Cameroun dans son antre de Tchaker alors que le Nigeria se déplacera chez un adversaire qui a l'habitude de le battre: la Zambie, véritable outsider dans ce groupe.



Groupe C

Un alléchant Gabon-Maroc en ouverture

Le Maroc qui sera opposé au Gabon, au Mali et à l'ogre ivoirien, devra multiplier les efforts afin d'assurer avec son coach Hervé Renard, une nouvelle participation à la Coupe du monde qui l'a fui depuis 1998. Et justement, les Marocains débuteront par un périlleux déplacement au Gabon, en perte de vitesse ces dernières années mais déterminé à se refaire une santé avant l'organisation de la prochaine CAN. Les Eléphants de Côte d'Ivoire drivés par Michel Dessuyer partent logiquement favoris dans ce groupe, mais il va falloir le prouver sur le terrain à commencer par ce premier match à domicile devant la coriace formation du Mali qui a du mal à retrouver ses marques ces derniers temps.



Groupe D

Un chaud derby Sénégal - Cap Vert

Les Lions du Sénégal sont favoris sous l'impulsion du capitaine Aliou Cissé en cherchant une seconde participation à un Mondial après celui de 2002 où ils sont parvenus aux quarts de finale.

Les Sénégalais recevront une équipe du Cap Vert séduisante ces dernières années, et avec le cachet derby, le match s'annonce passionnant à suivre.

De son côté le Burkina Faso aura le double avantage du terrain et du public en recevant l'Afrique du Sud, une sélection capable du meilleur comme du pire.



Groupe E

Duel à distance entre le Ghana et l'Égypte

Les favoris Égyptiens et Ghanéens devront prendre très au sérieux leurs compagnons de poules, l'Ouganda et le Congo dans la mesure où ces deux dernières n'ont, pour ainsi dire, rien à perdre. Le Ghana aura donc le privilège d'inaugurer ces qualifications du Mondial 2018 en recevant ce vendredi l'Ouganda, largement à sa portée.

Quant aux Pharaons d'Égypte, ils auront un déplacement périlleux au Congo où les attend de pied ferme cette sélection drivée par Pierre Lechantre qui croit bien que son équipe «a une chance» de se qualifier au Mondial...





Programme de la 1ère journée:

Hier:

16h30: Ghana-Ouganda

Aujourd'hui:

16h: Gabon-Maroc

18h30: RD Congo-Libye

19h: Côte d'Ivoire-Mali

19h: Burkina Faso-Afrique du Sud

21h: Sénégal-Cap Vert

Demain:

13h30: Zambie-Nigeria

15h30:Congo-Égypte

18h:Tunisie-Guinée

20h30:Algérie-Cameroun.