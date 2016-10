ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : RAJEVAC AURAIT FICELÉ SON ONZE RENTRANT Les Verts fin prêts

Par Saïd MEKKI -

Qui de Khoualed ou Cadamuro sera associé à Medjani en défense centrale?

Au vu de l'ambiance qui règne au sein de la sélection nationale en stage depuis lundi dernier au Centre technique de Sidi Moussa, les joueurs sont fin prêts pour leur entrée en lice dans les éliminatoires du Mondial 2018 prévu en Russie avec leur match de demain face au Cameroun à partir de 20h30 au stade Tchaker de Blida. Très concentrés depuis lundi dernier sur la préparation de ce premier match d'importance à domicile, les joueurs de la sélection algérienne ont eu hier un après-midi libre afin de bien récupérer avant la dernière séance d'entraînement prévue cet après-midi sur la pelouse du stade Tchaker de Blida, lieu de la rencontre de demain. La pression est très lourde à porter au sein des différents staffs des Verts pour préparer les joueurs afin d'aborder dans de très bonnes conditions ce premier match du Mondial 2018 avec comme principal objectif de le gagner. Une victoire des Verts serait donc un gage de confiance pour aborder le second match en déplacement face au Nigeria le 7 novembre prochain. Le nouveau sélectionneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac a enregistré plusieurs défections de joueurs. Ce qui a compliqué sa tâche pour choisir le «Onze» de départ de ce match qui s'annonce très difficile devant une coriace équipe du Cameroun. Aïssa Mandi, blessé et Nabil Bentaleb, suspendu pour ce match contre le Cameroun, ont déclaré donc forfait avant que le sélectionneur n'annonce la liste des 24 joueurs retenus pour cette rencontre. Et en dépit du retour de blessure de Belkaroui, le sélectionneur des Verts a tout de même convoqué le défenseur de l'ES Tunis. Mais, il s'est avéré que Belkaroui, examiné par le staff médical de la sélection nationale, ne s'est pas encore rétabli complètement de sa blessure contractée lors du précédent match des Verts contre le Lesotho (victoire 6-0) début septembre dernier. Et c'est ainsi qu'il a été libéré. L'entraîneur national, Milovan Rajevac, devrait choisir entre Lyacine Cadamuro, Mehdi Tahrat et Nacereddine Khoualed pour remplacer le défenseur de l'ES Tunis dans la charnière centrale aux côtés de Carl Medjani face aux «Lions indomptables». Par la suite, c'est au tour de l'attaquant Sofiane Hanni (Anderlecht) de déclarer forfait pour cause de blessure. Hanni a été remplacé dans la foulée par Yassine Benzia qui a effectué mercredi dernier son premier entraînement avec les Verts. D'autre part, deux joueurs ont été ménagés par Rajevac, à savoir Islam Slimani et Faouzi Ghoulam, qui se sont d'ailleurs absentés de la séance d'entraînement de la sélection algérienne, mardi dernier, avant de reprendre lors de la séance du lendemain. Slimani et Ghoulam ne souffrent d'aucune blessure, mais l'entraîneur national, Milovan Rajevac, préfère les ménager en prévision de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 après avoir ressenti une fatigue. Mercredi dernier, Rajevac a fait tourner son effectif lors d'un match amical contre l'USM Blida en match d'application afin d'avoir une idée précise des dispositions de chaque élément avant de faire son ultime choix du «Onze» rentrant à l'issue de la séance de cet après-midi, soit la dernière avant la rencontre de demain. Aux entraînements, les joueurs affichent une grande ambition en étant bien conscients que seule une victoire pourrait les mettre dans de très bonnes conditions afin de poursuivre leur aventure de qualification au Mondial 2018 et surtout afin d'aborder dans de bonnes conditions psychologique leur prochain déplacement au Nigéria au début du mois prochain. Pour le moment, place au match contre le Cameroun où les joueurs sont bien optimistes quant à l'issue de cette première rencontre des qualifications de cette poule «B» où figurent également la Zambie. Une seule équipe de chacune des cinq poules des éliminatoires africaines se qualifiera à la phase finale programmée en Russie.