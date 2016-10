BOUGHERRA, EX-CAPITAINE DE L'EN "J'ai confiance en Cadamuro"

Madjid Bougherra, l'ancien international algérien, est revenu sur le problème de l'axe central de la défense en vue de la rencontre Algérie-Cameroun. Confiant en les qualités de Liassine Cadamuro, l'ancien capitaine de l'EN se montre rassurant sur le potentiel de son ex-coéquipier de l'EN, soulignant que le niveau avec lequel il joue aujourd'hui n'est pas important car les qualités ne se perdent pas. Serein concernant la charnière qu'il va former avec Carl Medjani, il estime que même si c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble, ils ont tout de même une expérience de vie commune et que tout dépendra de l'état de forme des joueurs le jour J. Enfin, «Magic» a réagi à la polémique concernant la non-convocation de Bensebaïni; pour lui, le Rennais va devenir le n°1 un de la défense algérienne. Il sera l'égal de Mahrez, Slimani ou Brahimi au niveau de la défense et il indique qu'il ne doit pas s'en faire, son heure va venir.