CHALLENGE MONDIAL FEI CATÉGORIE «A» Le dernier tour qualificatif les 14 et 15 octobre à Aïn Defla

Le 3ème et dernier tour qualificatif pour le challenge mondial FEI catégorie (A) de saut d'obstacles aura lieu les 14 et 15 octobre au centre équestre de Aïn Defla, a-t-on appris auprès de la Fédération équestre algérienne.

Organisée conjointement par la Fédération équestre algérienne (FEA) et le club hippique de Aïn Defla, cette compétition sous l'égide de la Fédération équestre internationale (FEI), regroupe une soixantaine de cavaliers de différents clubs du pays âgés de 15 ans et plus, titulaires de 1er et 2ème degrés, montant chevaux «Open» 6 ans et plus sur des obstacles de 1,20m.

Ce concours sera supervisé par un juge représentant la Fédération équestre internationale, le Français, Dominique Ribot, assisté de l'Algérienne Sebiane Fahima. Cette phase qualificative au challenge mondial, composée de trois tours, dont le premier et le deuxième se sont déroulés récemment à Skikda et Tiaret, permettant, selon ses organisateurs, aux cavaliers de se mesurer sur des parcours techniques élaborés par des experts internationaux et de prétendre à une qualification à la phase finale du challenge mondial 2017 dont le lieu n'est pas encore déterminé.

D'autres épreuves nationales sont également programmées lors de ce rendez-vous qui devront constituer comme une étape de préparation pour la prochaine compétition de l'Algerian Equestrian Tour (AET) édition 2016 qui doit se dérouler au centre équestre «Hocine El Mansour» à Kheir-Eddine dans la wilaya de Mostaganem.

Ces concours de type CSI une étoile et CSI 3 étoiles auront lieu sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika les 28 et 29 octobre et du 4 au 6 novembre prochain avec la participation des cavalières et cavaliers de 25 pays, organisé par la FEA dans le cadre des festivités commémorant le 62ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.