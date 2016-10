CHAMPIONNAT ARABE D'AVIRON 10 pays confirment leur participation à Tunis

Dix pays dont l'Algérie ont confirmé leur participation à la 10e édition du championnat arabe d'aviron (hommes et dames), qui se déroulera au Lac de Tunis, du 11 au 13 octobre. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), le tournoi devra regrouper les Emirats arabes unis, le Koweït, le Maroc, le Qatar, le Liban, la Libye, l'Egypte et l'Irak. Vingt courses seront au programme de cette compétition dans les catégories féminines et masculines juniors, U23 et seniors. Les qualifications auront lieu mardi prochain et les finales mercredi et jeudi. Ce championnat arabe d'aviron sera précédé du tournoi international du Lac de Tunis, le 9 octobre, avec la participation des mêmes pays. Par ailleurs, l'Union arabe d'aviron tiendra le lundi 10 octobre, en marge du championnat arabe, les travaux de son Assemblée générale. De son côté, la Confédération africaine de la discipline tiendra le même jour les travaux de son Assemblée générale, qui aura lieu malgré le report du championnat d'Afrique, initialement prévu au cours de la même semaine que le tournoi arabe.