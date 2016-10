CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE L'Algérie à Doha avec 7 coureurs

La 83e édition des Championnats du monde de cyclisme sur route aura lieu à partir d'aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 16 octobre prochain à Doha (Qatar). L'Algérie prendra part à ce rendez-vous mondial avec les sélections «Elite» senior et espoir.

Plus qu'une journée avant le coup d'envoi des Mondiaux de cyclisme sur route. Selon les organisateurs, 1 000 participants issus de 75 pays sont attendus dans la capitale du Qatar.

Fer de lance de la discipline en Afrique, l'Algérie sera bien évidemment de la partie et alignera deux équipes pour la circonstance.

Il s'agit de la sélection nationale Elite senior composée de: Youcef Reguigui, Azzedine Lagab et Mahdi Hamza, ainsi que la sélection national Elite espoir constituée de Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi, Hichem Mokhtari et Yacine Hamza.

«Nos équipes se sont illustrées dans plusieurs courses internationales durant l'année. Nous avons passé des années à nous contenter de la participation pour plus d'expérience, mais cette fois-ci certains de nos athlètes, à l'image de Youcef Reguigui qui a un niveau mondial, vont y aller pour réaliser un résultat probant», nous a déclaré le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Rachid Fezouine.

«J'espère qu'on va enfin voir l'Algérie au devant dans le classement mondial», a ajouté le premier responsable de la petite reine algérienne.

Tracé essentiellement autour de The Pearl, archipel d'îles artificielles situé non loin de la capitale Doha, les coureurs prendront le départ devant le complexe Aspire et effectueront sept tours d'un circuit de 15,2km avant de parcourir 151km dans le désert en direction de la ville d'Al Khor pour ensuite revenir sur Doha et le tortueux circuit final via Losail théâtre du Grand Prix MotoGP.

«Je pense que c'est l'une des rares fois où nous avons un parcours pas aussi difficile comparé à celui des Jeux olympiques de Rio et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent», conclut le président de la FAC.