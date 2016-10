COUPE DE L'AMBASSADEUR DE CORÉE DU SUD DE TAEKWONDO Les athlètes algériens déplorent leur situation

L'entraîneur de la sélection algérienne de taekwondo, Saleh Hadjadj, a déploré avant-hier à Alger le manque de moyens accordés à ses athlètes qui évoluent toujours «sans casques ni gilets de protection électroniques», lors des différentes compétitions organisées en Algérie. «En l'absence d'appareils électroniques, les résultats des combats sont souvent faussés, puisque les points sont délivrés uniquement par les arbitres», a déclaré Hadjadj en marge des qualifications de la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud en Algérie qui se sont déroulées vendredi à la salle Harcha.

«De nos jours, il est impossible de se passer des appareils électroniques pour donner des résultats transparents et crédibles», a ajouté l'entraîneur national, soulignant que «les athlètes algériens n'utilisaient ces instruments que lors des compétitions en dehors de l'Algérie». Selon Hadjadj, la Fédération algérienne de taekwondo qui a formulé une demande au ministère de la Jeunesse et des Sports pour lui fournir les appareils électroniques, était toujours en attente d'une réponse. Les qualifications de la Coupe de l'ambassadeur en poomsae (kata) et kyorugi (combat), dont l'ouverture a été donnée vendredi matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et l'ambassadeur de Corée du Sud en Algérie, Park Sang Jin, enregistrent la participation de quelque 200 athlètes (garçons et filles), issus de 29 Ligues de wilaya. Les catégories concernées par la compétition en poomsae sont celles des cadets (13 et 14 ans) et juniors (de 15 à 17 ans), alors qu'en kyorugi, seuls les athlètes de 17 ans et plus sont engagés. Les finales de la Coupe de l'ambassadeur se dérouleront samedi après-midi à la salle Harcha.