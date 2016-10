DOPAGE Ouverture d'un sommet olympique à Lausanne

Un sommet olympique consacré à la lutte antidopage a été ouvert hier, à Lausanne en présence du président du CIO, Thomas Bach, deux mois après les Jeux olympiques de Rio et l'exclusion d'une grande partie des sportifs russes. Les principaux responsables du sport mondial devaient plancher de 9h à 13h, à huis clos, sur des mesures visant à rendre la lutte antidopage «plus robuste, efficace et indépendante», selon le Comité international olympique (CIO). Ce sommet, conduit par M.Bach, réunit les membres de la commission exécutive du CIO, ainsi que les présidents des principales fédérations sportives dont le patron de l'athlétisme mondial Sebastian Coe (IAAF) et son homologue du football Gianni Infantino (Fifa). Sont également présents les présidents des comités olympiques russe, chinois et américain ainsi que le président de l'AMA, le Britannique Craig Reedie. «C'est mon premier sommet olympique. Je vais donc d'abord écouter avant de parler», a déclaré à la presse M. Infantino avant l'ouverture de la réunion. «La famille du sport doit avancer unie et c'est le message que le président Bach a fait passer au dîner hier soir», a ajouté Philip Craven, président du Comité international paralympique (IPC) qui, contrairement au CIO, avait totalement exclu les sportifs russes des derniers Jeux paralympiques à Rio. Lors de son dernier sommet olympique il y a un an, le CIO avait émis l'idée que les contrôles antidopage soient retirés des mains des fédérations sportives internationales pour être confiés à une instance indépendante.