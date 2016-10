HAYATOU, PRÉSIDENT DE LA CAF "Faute d'infrastructures, la CAN restera à 16 équipes"

La phase finale de la coupe d'Afrique des nations restera à 16 équipes et ne s'élargira pas comme l'Euro «faute d'infrastructures», a expliqué vendredi sur RFI, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Issa Hayatou. «Sans le handicap provenant du manque d'infrastructures, nous serions passés à 24 participants. Il n'y a pas de raison pour que cela ne se fasse pas, mais nous sommes réalistes», a-t-il indiqué. «Beaucoup de pays ne peuvent pas abriter une CAN à plus de 16 participants», a affirmé Hayatou, en précisant que si l'Europe a pu élargir l'Euro, c'est parce qu'elle «possède beaucoup de stades». «En Afrique, quand j'ai été élu en 1988, il n'y avait que 8 équipes qualifiées, puis le nombre est passé à 12 en 1992, et à 16 en 1996» a encore rappelé Hayatou. L'Euro 2016 s'est disputé pour la première fois avec 24 équipes en phase finale, contre 16 auparavant. La Coupe du monde, qui comporte 32 nations, pourrait être élargie: le président de la FIFA, Gianni Infantino, proposait pendant sa campagne électorale de la porter à 40, et depuis cette semaine à 48.