HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS ALGÉRO-CAMEROUNAISES Statistiques favorables aux Lions indomptables

«Je sais que l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun en match officiel. J'espère démentir les statistiques le 9 octobre», disait l'entraîneur de la sélection nationale avant la réception des Lions indomptables. Le pari sera ainsi double: réussir un départ en trombe dans ces qualifications et chasser le «signe indien». En effet, en cinq matchs officiels, le Cameroun l'a emporté à quatre reprises, alors qu'une confrontation s'est soldée par un score de parité (1-1). En tout, les deux formations se sont croisées sept fois, en prenant en compte les deux matchs amicaux qui se sont terminés par une victoire de l'Algérie (4-0 au Gabon en 1995) et un nul (0-0, victoire de l'Algérie aux tirs au but 6-5 à Dakar en 1991). Dans le registre des matchs officiels, l'Algérie et le Cameroun se sont affrontés pour la première fois le 14 mars 1984 à Bouaké (Côte d'Ivoire) dans le cadre des demi-finales de la CAN. Le match s'était achevé par un nul (0-0). Le dernier mot est revenu toutefois au Cameroun dans la série des tirs au but (5-4). Deux ans plus tard, à la CAN-1986 en Egypte, le Cameroun s'est imposé 3-2 dans le cadre de la phase de poules. Les troisièmes retrouvailles officielles ont eu lieu le 15 février 1998 lors de la CAN organisée au Burkina Faso. Les Lions indomptables se sont imposés (2-1). La quatrième confrontation dans ce registre s'est déroulée pendant la CAN 2000 organisée conjointement par le Ghana et le Nigeria. En quarts de finale, le Cameroun l'a emporté (2-1). Le dernier face-à-face remonte à janvier 2004 à Sousse, pour le compte de la CAN qui s'est déroulée en Tunisie. Les deux équipes, qui ont croisé le fer dans le cadre du premier tour, n'avaient pu se départager

(1-1).