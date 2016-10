JS KABYLIE Décès du jeune Ahmed Khedouci dans un accident

Le jeune footballeur espoir de la JS Kabylie, Sid Ahmed Khedouci, a trouvé la mort avant-hier soir dans un accident de la circulation survenu sur la Route nationale n° 5 à El Adjiba, à une trentaine de km à l'est de Bouira, a-t-on appris de sa famille et des services de la Protection civile. L'accident a eu lieu lorsque la moto à bord de laquelle se trouvaient Khedouci (20 ans), et son compagnon Hamitouche Sid Ali (22 ans), a dérapé sur la RN 5 à El-Adjiba. «Sid Ahmed Khedouci est mort sur le coup alors que l'autre personne a été évacuée à M'Chedallah puis à l'hôpital de Tizi Ouzou, où il a rendu l'âme», ont expliqué les services de la Protection civile. Hier, le regretté jeune talentueux a été inhumé dans sa ville natale El Ajiba, en présence d'une grande foule, ainsi que de son entraîneur Nassim Hamlaoui et du manager de la JSK, Brahim Zafour, a-t-on constaté. «La mort de Sid Ahmed est une grande perte pour sa famille et la JSK», a indiqué Zafour, qui a rendu un vibrant hommage à ce jeune joueur «pétri de qualités», avait-il dit. De son côté, l'entraîneur des espoirs de la JSK a rendu un hommage à ce jeune joueur et présenté ses condoléances à sa famille avant de livrer ses témoignages sur les valeurs morales et les vertus du défunt Sid Ahmed.