ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: Les Verts prêts à enflammer Tchaker

Par Bachir BOUTEBINA -

Tant attendu par des millions d'Algériens qui suivront la première sortie de l'EN, version Rajevac, l'espoir des Verts sera de faire tomber pour la première fois le Cameroun au stade Tchaker de Blida.

Ce soir, le stade Tchaker de Blida sera de nouveau comble et abritera dans quelques heures la très attendue confrontation algéro-camerounaise des éliminatoires qualificatifs au Mondial 2018, dans un groupe B des plus relevés, et considéré à juste titre comme étant celui de la mort, et même pire pour les quatre protagonistes du jour, en l'occurrence, les Fennecs algériens, les Lions indomptables du Cameroun, les Green Eagles du Nigéria, et enfin les Chipololo de la Zambie. C'est donc aujourd'hui le jour tant attendu par des millions d'Algériens qui suivront ce soir la première sortie de l'EN, version sélectionneur serbe Milovan Rajevac, avec l'espoir plus que légitime de voir les Verts, faire tomber pour la première fois dans leur antre attitré de Tchaker, le Cameroun du Belge Hugo Broos. Devenue irrésistible à Blida, l'EN que drive désormais le Serbe Rajevac et dont l'entame avec les Verts s'est soldé le mois passé par un cinglant 7 à 0 aux dépens du Lesotho, dernière victime en date, possède aujourd'hui plusieurs atouts pour frapper fort devant le Cameroun. Qu'il fasse beau, qu'il neige, ou bien qu'il pleuve, comme il est prévu ce soir par les services de la météo, le jeu des Verts est devenu tellement bien huilé, que l'attaque algérienne constituera une fois de plus l'atout majeur de l'EN ce soir à Tchaker. Quand bien même, on a tant de fois parlé de cette défense algérienne qui sera de nouveau remanié au niveau de son axe central, et peut-être sur son flanc droit, il n'en demeure pas moins que les coéquipiers de l'actuel éternel portier numéro un des Verts Raïs M'Bolhi, miseront comme à l'accoutumée sur l'état d'esprit d'un groupe de joueurs, bien rompus à ce type de confrontation que les Verts s'apprêtent à livrer aujourd'hui contre les Lions indomptables de Yaoundé. Aujourd'hui, et plus qu'hier, l'EN possède dans ses rangs toute une pléiade de très habiles et talentueux footballeurs, capables de damer le pion au Cameroun, et même plus ce soir, notamment si le duo infernal Mahrez-Slimani, associé à Brahimi, Soudani, ou bien Feghouli, réédite ses dernières performances en date. Il est vrai que face à un adversaire de la trempe du Cameroun qui pratique un football très solide derrière, allié au jeu souvent physique, mais tout aussi talentueux et vif en attaque, le milieu de terrain des Verts, au sein duquel on devra retrouver à la manoeuvre Taïder, et pourquoi pas le très expérimenté Guedioura, constituera un secteur de jeu primordial, notamment lorsque l'EN pressera son adversaire dans son camp. Il est donc très clair que le plan de bataille des Verts s'orientera essentiellement sur la circulation rapide du ballon, notamment sur le flanc gauche que devront occuper Ghoulam, Soudani et Brahimi, et sur le côté droit de l'attaque algérienne un certain Mahrez, dont le très redoutable et adroit pied gauche cherchera Slimani, son actuel compère numéro un. Il est surtout acquis aussi d'avance, que les coup-francs dont devront bénéficier les Verts dans le camp camerounais, constitueront une arme supplémentaire, et de taille pour l'EN, tant celle-ci est devenue extrêmement adroite sur balle arrêtée, grâce aux Ghoulam et Mahrez. Il ne faut pas oublier aussi qu'un joueur très athlétique comme Guedioura, possède une frappe très lourde, et son possible apport face aux très rugueux et accrocheurs camerounais, peut s'avérer très probant pour l'EN dans ce type de confrontation, au cours de laquelle le trio sud-africain ne chômera pas durant les 90 minutes. Avec un Ishak Slimani, actuellement en verve, notamment dans le jeu aérien, le néo attaquant de Leicester City, aura un rôle très prépondérant à jouer ce soir. Il faudra aussi compter sur un joueur comme Sofiane Feghouli qui peut réellement faire beaucoup de mal derrière les attaquants algériens, tant il est vrai que le néo sociétaire de West Ham, peut prendre à revers l'arrière- garde des Lions indomptables. Quand bien même Rabah Madjer s'attend à un match très difficile, il n'en demeure pas moins que son ex compère de l'EN Lakhdar est profondément convaincu que les atouts dont peuvent se targuer actuellement les Fennecs, feront certainement la différence contre un adversaire face auquel les deux ex-stars des Verts n'ont jamais connu la réussite. Ce soir, le sélectionneur Rajevac aura l'embarras du choix et notamment celui d'exploiter tous les atouts qui font désormais de l'En le véritable favori en puissance face aux Lions du Cameroun. Avec un duo de la trempe de la paire Mahrez-Slimani, et le soutien de taille du très fidèle public du stade Tchaker, le chaudron habituel des Verts est prêt à «s'enflammer» pour la énième fois ce soir, Mondial oblige. Les Verts ont tous les atouts en main pour terrasser pour la première fois ce Cameroun qui a perdu de sa véritable superbe d'antan, et dont les Lions actuels risquent fort de prendre de l'eau de partout. Dans le pire des cas pour eux, les Bedimo, Choupo, et autres Moukandjo, s'attendent à vivre une sale soirée contre la meilleure équipe d'Afrique du moment, et dont le football actuel constituera l'atout numéro un.



Zambie-Nigeria (aujourd'hui-13h30)

L'autre choc du groupe B

L'autre match du groupe B opposera, aujourd'hui également, les Chipolopolo aux Super Eagles où les Zambiens du mythique Kalusha Bwalya devront se racheter pour n'avoir pas réussi leur qualification à la CAN 2017 prévue au Gabon. Le Nigeria, également éliminé de la CAN tentera aussi de s'imposer à l'extérieur pour recevoir ensuite l'Algérie lors de la 2ème journée avec le plein de confiance.