LIGUE 2 MOBILIS - 5E JOURNÉE Le PAC et la JSMB toujours au coude-à-coude

Le duel pour l'accession s'annonce de plus en plus serré

Le Paradou AC et la JSM Béjaïa restent au coude-à-coude en tête du championnat de Ligue 2 Mobilis suite à leur victoire contre respectivement le RC Arba (2-1) et l'ASM Oran (1-0), vendredi en ouverture de la 5e journée, au moment où le nouveau promu, l'US Biskra, est allé chercher un bon résultat nul de chez le CRB Aïn Fakroun (1-1). Le PAC, irrésistible depuis l'entame de la saison, s'est imposé grâce aux buts de Belouadah (8') et Naïdji (43'), alors que Hocine Achiou a réduit le score pour le RCA, sur penalty à la 67'. Une victoire qui permet aux Pacistes, drivés par l'Espagnol Josep-Maria Nogues, de rester en tête du classement, ex aequo avec la JSM Béjaïa, qui compte également 11 points, tandis que le RCA est avant-dernier, avec seulement deux unités. La JSMB a battu l'ASMO grâce à Latrèche qui a réussi à trouver le chemin des filets dès la 4e minute de jeu, avant de préserver son acquis face aux assauts des Asémistes.

L'ouverture du score a été tout aussi précoce à Aïn Fakroun, où le CRBAF a réussi à trouver la faille dès la 2' minute par Tiouli. Mais contrairement aux Béjaouis, les joueurs d'Aïn Fakroun n'ont pas réussi à préserver leur acquis face au nouveau promu, puisque l'USB a égalisé par Djabout, sur penalty à la 84' (1-1). Un nul qui a dû donner encore plus de regrets à Youcef-Khodja qui a raté un penalty pour le CRB Aïn Fakroun à la 42'. Djaouchi a lui aussi raté un penalty pour la JSM Skikda à la 56', mais il s'est bien racheté en ouvrant le score cinq minutes plus tard, avant que Brahmia ne double la mise à la 84' face au WA Boufarik (2-0).Un succès important qui permet à la JSMS et à son nouvel entraîneur Abdelkrim Benyellès de monter sur la 3e marche du podium avec 10 points, au moment où le WAB reste scotché à la 7e place, avec six unités. En clôture des matchs de vendredi, l'ASO Chlef a facilement disposé de l'AS Khroub (3-0), grâce à Melika (9') et Baouche, auteur d'un doublé aux 51' et 66'. Ce succès permet aux Chélifiens de rejoindre leur adversaire du jour à la 4e place, avec huit points.

Les deux derniers matchs inscrits au programme de cette 5e journée, CA Bordj Bou-Arréridj - Amel Boussaâda et MC Saïda - USM Blida devaient se jouer hier.