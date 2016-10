SCANDALE FIFA L'ancien président de la Fédération costaricienne plaide coupable

L'ancien président de la Fédération de football costaricienne, Eduardo Li, a plaidé coupable vendredi à New York d'extorsion et de fraude dans le cadre du grand dossier de corruption qui a frappé des dizaines d'anciens dirigeants de la Fédération internationale (FIFA). Il s'agit d'un revirement pour cet homme de 57 ans qui avait initialement plaidé non coupable, en décembre 2015, immédiatement après sa remise aux autorités américaines par la Suisse. Président de la Fédération costaricienne de 2007 à 2015, il était membre du comité exécutif de la FIFA au moment de son interpellation par les autorités suisses, en mai 2015. Selon les éléments de l'enquête, Eduardo Li a monnayé son influence pour permettre à une société privée d'obtenir les droits marketing de plusieurs matchs de l'Equipe nationale du Costa Rica ou à une autre d'être représentée sur les maillots de la sélection. Il a reçu plusieurs centaines de milliers de dollars en échange de ses services. Il a également détourné des fonds attribués par la FIFA à la Fédération costaricienne. Chacun des trois chefs d'accusation, à savoir extorsion, fraude et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, peut lui valoir une peine maximum de vingt ans de prison, selon un communiqué publié avant-hier par le procureur du district est de New York, Robert Capers. Dans le cadre de cette procédure de plaider coupable, Eduardo Li a accepté de rendre 668.000 dollars à la justice.