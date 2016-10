TOURNOI ITF JUNIORS «BATICHE SAÏFI» DE TENNIS Victoire finale de Bendjemaâ

Le jeune Algérien a été expéditif comme lors des tours précédents, balayant son homologue portugais (6-2, 6-2) dans un match ayant duré à peine 1h20. «Mon but était de gagner ce tournoi et je suis heureux d'avoir atteint mon objectif. Je suis fier également d'avoir hissé haut le drapeau national», a déclaré Bendjemaâ après sa victoire. Né en Serbie, où il réside actuellement, ce jeune Algérien se décrit comme «un mordu de tennis», un sport qui le «passionne» pardessus tout et auquel il consacre la majeure partie de son temps. «Je m'entraîne six jours sur sept, à raison de six heures par jour. Mon programme de travail est très varié, puisque outre les aspects physique et technique, je fais également de la musculation, du yoga et j'exerce plusieurs autres activités susceptibles de me rendre meilleur», a détaillé Bendjemaâ, qui est scolarisé dans une école privée en Serbie, qui lui permet de se consacrer au sport. Interrogé sur ses objectifs, le jeune Algérien a indiqué qu'il compte «commencer par confirmer» sa victoire à Sidi Fredj en remportant le tournoi ITF de Mostaganem, prévu du 9 au 15 octobre courant.

«Le tournoi de Mostaganem se jouera sur une surface rapide (Ndlr, en résine) et ce sera un vrai défi pour moi car j'ai une nette préférence pour les terrains en terre battue. Mais mon ambition reste la même. Comme à Sidi Fredj, je jouerai pour gagner», a promis Bendjemaâ. Concernant les objectifs qu'il s'est fixé sur le long terme, le jeune Algérien a indiqué qu'il «vise le titre de champion d'Afrique 2017» en récoltant au passage «un maximum de points» d'une part pour s'ouvrir les portes de participation à des tournois de Grand Chelem, comme Roland-Garros, et d'autre part, pour améliorer son classement mondial. Chez les filles, c'est l'Egyptienne Hala Khaled qui a remporté le tournoi, en battant la Hongroise Livia Lukacs (6-3, 6-4). Ce tournoi international juniors est dédié à la mémoire du défunt Batiche Saïfi, ancien joueur, entraîneur et capitaine de l'Equipe nationale à la coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.