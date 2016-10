ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : FORCES ET FAIBLESSES DU CAMEROUN Tout sur les Lions indomptables

Par Saïd MEKKI -

Les Camerounais ont à coeur de pièger les Algériens dans leur fief

A la lecture de la liste des 23 joueurs camerounais convoqués par le sélectionneur belge des Lions indomptables, Hugo Broos, on s'aperçoit d'emblée du renfort dans deux secteurs: la défense et l'attaque.

En effet, on retrouve huit défenseurs et autant en attaque. Par contre, au milieu de terrain, qui était réputé, clé de l'équipe, on ne retrouve que trois éléments. Et c'est ce qui incite à penser que le coach Broos, connaissant bien le football algérien pour avoir drivé la même année 2014, la JS Kabylie puis le NA Hussein-Dey, optera pour la défensive en se basant surtout sur sa ligne d'attaque avec la présence, entre autres, de deux redoutables joueurs dans ce secteur, à savoir Aboubakr, Abang et Moukandjo.

Des points faibles de cette sélection camerounaise, tout comme les Verts, c'est le secteur défensif. La paire Nkoulou - Chedjou ne garantissant pas totalement l'imperméabilité, il est devenu difficile de miser sur la défense des Lions. Et Broos devrait aussi choisir entre Oyongo Bitolo et Bedimo tous deux gauchers, qui sont dans l'expectative. Il reste donc Bédimo le «Marseillais» ou Oyango pour tenter d'avoir la complémentarité dans cet instable système défensif des fauves, accusé de vacillement permanent. Et c'est ce dont doivent justement profiter Slimani et ses compatriotes pour faire la différence et de préférence d'entrée de jeu pour «tuer» le match, pour reprendre le jargon du football.

Du côté du premier rempart, à savoir le gardien de but avec la non-convocation du keeper de l'Union Douala, Moïse Pouty, blessé et remplacé par le portier Guy-Roland Ndy-Assembe de Nancy (France), Broos compterait sûrement sur Ondoa et surtout Onana.

De plus et en l'absence d'Idriss Carlos Kameni et de Ndy-Assembe, il y a Fabrice Ondoa et le redoutable André Onana qui ont une bonne détente, utile pour les sorties aériennes et les plongeons. Mais si le premier manque, quelque peu, de temps de jeu, le second pourrait s'avérer plus intéressant encore, vu son temps de jeu avec l'Ajax. Surtout qu'il est capable de réagir vite, face au danger et sait jaillir rapidement dans les pieds des attaquants adverses lors de face-à-face. Il y a donc de fortes chances que le gardien formé à la Fundesport soit titularisé face aux Verts. Sa régularité doublée de ses performances de plus en plus remarquables pèsent, en tout cas en sa faveur. Slimani, Mahrez et Feghouli, entre autres, se doivent donc de tenter de le prendre en défaut.

Ce qui est un des points forts de cette sélection camerounaise. Et l'attaque est en réalité l'atout et l'arme redoutable des Lions indomptables. Le premier d'entre ces attaquants, à savoir Benjamin Moukandjo est un élément clé dans l'animation offensive du jeu des quadruples champions d'Afrique. Eric Maxim Choupo Moting, l'attaquant de Schalke 04 fait partie des artificiers retenus pour croiser le fer contre les Verts. Et c'est un joueur bien redoutable à surveiller de très près.

Et puis, il y a surtout cet attaquant racé très difficile à surveiller à savoir l'ex-coéquipier de Brahimi à Porto, à savoir Vincent Aboubakar qui est actuellement à Bekistas. Avec une grande présence physique, la défense algérienne risque bien de connaître beaucoup de difficultés. D'ailleurs, son compatriote, Anatole Abang de l'équipe danoise du BK Avarta est aussi un atout sur lequel le sélectionneur Broos pourrait bien compter dans son système offensif contre les Verts.

En tout cas, sur le plan des individualités, les deux sélections algérienne et camerounaise possèdent des éléments pouvant faire la différence à tout moment...