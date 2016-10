COUPE DE L'AMBASSADEUR DE CORÉE DU SUD DE TAEKWONDO La Ligue d'Alger passe en tête

Les clubs de la Ligue d'Alger ont dominé les épreuves de la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud de taekwondo, disputées le week-end dernier à la salle Harcha (Alger), en s'adjugeant notamment le trophée de l'épreuve par équipe TK5 en dames et messieurs. Chez les messieurs, c'est l'équipe de l'ACAM Alger qui a remporté la médaille d'or en battant en finale le JIB de Annaba (32-24), alors que chez les dames, c'est le RC Alger qui s'est imposé à la mort su-bite face au DC Boghni (Tizi Ouzou) après avoir terminé à égalité (18-18) au temps réglementaire. Dans les autres épreuves inscrites au programme de cette deuxième édition de la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud, et dont la majorité ont été consacrées aux petites catégories (cadets et juniors) dans la spécialité poomsae (kata), c'est également les clubs de la capitale qui ont raflé la mise en décrochant tous les trophées. L'entraîneur du RC Alger, Affef Kessoul, s'est réjouie des résultats obtenus par son équipe, notamment en finale du TK5 (filles), où son équipe a réussi à renverser la vapeur pour s'adjuger l'or. «C'était une finale très disputée entre les deux meilleures équipes en Algérie. Mes filles sont restées concentrées jusqu'à la fin pour remporter l'or», a déclaré Kessoul. De son côté, le président de la Fédération algérienne de taekwondo, Abdelhak Tiabi, s'est félicité de la «réussite» de cet évènement qui a regroupé plus de 200 athlètes (garçons et filles), issus de 29 Ligues de wilaya. «Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette compétition, et surtout les athlètes qui sont les principaux acteurs. Maintenant pour l'avenir, j'espère que ce rendez-vous se réitèrera chaque année en invitant des athlètes étrangers afin de permettre à nos athlètes de progresser», a-t-il déclaré. C'est l'ambassadeur de Corée du Sud en Algérie, Park Sang Jin, présent à la cérémonie de clôture, qui a remis les médailles aux athlètes récompensés lors de cette compétition. La première édition de la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud de taekwondo, s'était déroulée en 2008 également à la salle Harcha.