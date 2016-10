ES SÉTIF Un stage bloqué à Chlef pour meubler la trêve

L'ES Sétif devrait effectuer un stage bloqué à Chlef à l'occasion de la trêve qu'observe le championnat de Ligue 1, a-t-on appris samedi dernier auprès de la direction du club d'Aïn El-Faouara. Ce stage de deux jours, prévu mercredi et jeudi prochains, s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'ESS pour le prochain rendez-vous contre le RC Relizane de la 6ème journée de la Ligue 1, selon le responsable de la communication de l'ESS Brahim Kherfia.

Le Rapide de Relizane reste sur une précieuse victoire à l'extérieure face au MO Béjaïa (1-0).

Le choix du stade Chahid-Boumezrag (Chlef) permettra au staff technique de re-mobiliser davantage les troupes de l'Aigle noir et de se préparer dans de bonnes conditions, pour enchaîner une deuxième victoire de rang qui devrait «permettre de se lancer dans la course au titre», estime la même source. S'agissant de l'infirmerie du club, le milieu du terrain, le Malgache, Ibrahim Amada, et le défenseur Sofiane Bouchar, ont effectué leurs premières foulées depuis leurs blessures respectivement aux ligaments et à la cheville et devraient être disponibles pour le prochain match, a annoncé la même source.