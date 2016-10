ESPÉRANCE DE TUNIS Belkaroui reprend l'entraînement

L'international algérien, Hichem Belkaroui, libéré du stage des Verts à cause d'une blessure, a repris samedi l'entraînement avec son équipe l'ES Tunis, indique la presse locale. Belkaroui a déclaré forfait pour le match Algérie-Cameroun pour cause de blessure. Examiné mardi dernier par le staff médical de la sélection algérienne, il s'est avéré qu'il n'était pas encore remis complètement de sa blessure à un adducteur. Le défenseur central de 26 ans n'a plus joué depuis le match Algérie-Lesotho (victoire 6-0), début septembre dernier en éliminatoires de la coupe d'Afrique, une rencontre qu'il n'a pas terminée après avoir ressenti des douleurs à l'adducteur.

L'ex-joueur de Nacional Madeira (Div 1, Portugal) a rejoint l'été dernier l'ES Tunis avec lequel il a remporté son premier trophée, en battant son ancienne formation le Club Africain de Tunis en finale de la coupe de Tunisie.