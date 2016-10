IDRISS SAÂDI, ATTAQUANT DU KV COURTRAI "Marquer des buts met forcément en confiance"

L'avant-centre algérien, Idriss Saâdi est désormais dans le viseur de Milovac Rajevac. Le sélectionneur des Verts a fait savoir qu'il suivra désormais les attaquants qui jouent le championnat de Belgique et qui font de meilleures performances. Idriss Saâdi évolue sous les couleurs du club KV Courtrai en prêt de Cardiff City. Il marque but sur but et en totalise 7 depuis le début de la saison. Le natif de Valence est tout simplement «content d'aider son équipe à gagner des matchs», a-t-il dit à la télévision de son club, le KV Courtrai. L'ancien joueur de Saint-Etienne a indiqué que «marquer des buts met forcément en confiance et cela récompense le travail effectué à l'entraînement», tout en ajoutant ne pas avoir «de préférence car un but reste un but».