LIGUE 2 MOBILIS- 5E JOURNÉE Deux nuls à Bordj et à Saïda

Le CA Bordj Bou Arréridj s'est neutralisé avec l'Amel Boussaâda (1-1) samedi dernier au stade du 20-Août 1955 en clôture de la 5e journée de Ligue 2 Mobilis, tout comme l'USM Blida et le MC Saïda, qui n'ont pu se départager (0-0). Madouni avait ouvert le score pour les Criquets à la 73', et bien que réduit à dix suite à l'expulsion d'El Ghernazi, l'ABS a réussi à arracher l'égalisation dans le temps additionnel, grâce à Brahmi (90'+3). Le MCS et l'USMB se sont également neutralisés à Saïda (0-0). Des résultats nuls qui n'arrangent aucun des quatre antagonistes, car voyant leur situation inchangée au classement général.