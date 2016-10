RELANCE SPORTIVE À BISKRA Six projets à réceptionner avant fin 2016

Le réseau d'infrastructures du secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Biskra sera renforcé par la réception «avant la fin de l'année en cours» de six projets, a indiqué hier le directeur du secteur, Abdelaziz Djabourabi. Il s'agit d'une salle omnisports au chef-lieu de wilaya, d'une piscine de proximité dans la commune d'Ourlal, et de quatre stades de proximité dont la pelouse a été remplacée par le gazon synthétique, aux cités Beni Mera, Sidi Abdoune et au quartier El Aliya, a précisé le même responsable. Quatre structures sportives dont deux complexes sportifs de proximité dans les communes de Zeribet El Oued et de Biskra ainsi que deux salles omnisports (OMS) dans les localités d'El Kantara et d'Ouled Djellal, feront l'objet d'actions de réhabilitation, a, par ailleurs, fait savoir le même responsable.

M.Djabourabi a également souligné que le secteur de la jeunesse et des sports dans la capitale des Ziban a vu le parachèvement d'autres projets portant la rénovation de plusieurs structures existantes dont le complexe sportif de proximité de la commune de Chetma, un stade multisports et un complexe sportif de proximité au chef-lieu de wilaya. Les nouvelles structures sportives qui seront mises en exploitation durant le quatrième trimestre de l'année en cours permettront de soutenir les réalisations de ce secteur et contribueront à l'extension de l'activité sportive à travers les diverses communes de la wilaya, a-t-on signalé de même source.