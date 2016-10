SUPERCOUPE FÉMININE 2016 Le FC Constantine sacré aux tirs au but

Le FC Constantine a remporté la première Supercoupe d'Algérie féminine, avant-hier au stade Omar-Hamadi de Bologhine, en battant l'AFFAK Relizane (3-1) aux tirs au but, après s'être neutralisés (0-0) pendant le temps réglementaire. Le FC Constantine, finaliste malheureux de la coupe d'Algérie face à cette même équipe de l'AFFAK Relizane (1-2), prend donc sa revanche, tout en empêchant les camarades de l'internationale Naïma Bouheni-Benziane de réussir le triplé: coupe - championnat - supercoupe. L'AFFAK Relizane et le CRB Constantine comptent parmi les grands clubs féminins en Algérie. Le premier domine le Groupe Ouest et le second le Groupe Est du championnat. Les deux clubs restent d'ailleurs sur d'éclatantes victoires en championnat: 5-0 pour l'AFFAK contre le Club Oran Centre, et 5-0 également les Constantinoises contre l'ARTSF Tebéssa.