EN PRÉVISION DU DERBY JSK-MOB Les Canaris à pied d'oeuvre

Par Bachir BOUTEBINA -

Le prochain week-end coïncidera avec la reprise du championnat de la Ligue 1 Mobilis, dont ce sera le septième round, et au programme un certain derby kabylo-kabyle qui mettra aux prises à Tizi Ouzou, les Canaris du Djurdjura et les Crabes de Yemma Gouraya. Un match au sommet que la ville des Genêts attend désormais avec effervescence, mais aussi dans l'incertitude, tant il est vrai que depuis l'entame de la nouvelle saison, les gars du Djurdjura n'ont guère vraiment brillé à domicile pour l'instant.

Les Canaris qui restent sur une dernière défaite des plus amères, essuyée pour la première fois de la saison à Béchar contre la JS Saoura, ont finalement décidé de tourner la page, notamment pour se concentrer totalement sur leur très attendue prochaine sortie face à leurs voisins mobistes. Un MO Béjaïa qui effectue pour le moment de son côté, un début de championnat des plus difficiles, quand bien même les Crabes de Yemma Gouraya ont fini par s'imposer pour la première fois en match-retard, avant-hier à Béjaïa aux dépens du CR Belouizdad (1-0). Côté JSK, la direction du club des Genêts a finalement désigné un nouvel entraîneur-adjoint qui secondera désormais le coach Kamel Mouassa, et qui n'est autre que Kherroubi, déjà membre du staff technique en charge de l'équipe réserve. Pour Mouassa, il est très clair que le prochain derby, devra impérativement constituer pour son équipe le vrai départ tant attendu par tous les inconditionnels de la JSK. Il n'en demeure pas moins que l'actuel patron technique des Canaris, va devoir trouver la formule la plus appropriée qui devra provoquer le réveil de son attaque. Il est vrai qu'après six journées, les Canaris n'ont inscrit pour l'instant que deux buts, et la paire Ziaya-Boulaouidet est restée totalement muette, de quoi intriguer au plus haut point aujourd'hui tous les fans. Il semblerait donc que du côté du coach Mouassa, l'option de Benkablia comme prochain avant-centre, ferait son chemin, d'autant plus que l'excellent ex-attaquant de l'ASM Oran, et actuel joueur international des U23, s'est avéré très performant en la matière avec les gars de M'dina J'dida. Il faut cependant rappeler que l'homme fort habituel de la défense Kabyle, en l'occurrence le très fidèle capitaine Ali Rial, manquera le premier derby kabylo-kabyle, pour cause de suspension. Une absence de taille au sein des Canaris, et face à laquelle Kamel Mouassa va devoir aussi y remédier. Il est vrai aussi, que sur le plan comptable, le club du Djurdjura n'a engrengé pour le moment que sept points, et accuse désormais un retard considérable de neuf points sur l'actuel leader, en l'occurrence l'USM Alger qui sera d'ailleurs le prochain hôte du ténor kabyle à Bologhine. Il est donc très clair que les coéquipiers de l'excellent Raïah, ne peuvent plus se permettre d'essuyer ce week-end à Tizi Ouzou, une autre contre-performance contre les Mobistes. Il est aussi acquis d'avance que le trio arbitral qui dirigera le derby JSK-MOB, n'aura pas droit à la moindre erreur, d'autant plus que le président Hannachi a désormais dans sa cible préférée la plupart des arbitres. Hannachi qui ne changera jamais son fusil d'épaule, a ainsi mis sous haute pression le très attendu derby JSK-MOB, qui s'annonce d'ores et déjà un virage important pour les Canaris du Djurdjura. Côté bougiote, l'emblématique coach Sendjak des valeureux Crabes, et ex-driver de la JS Kabylie, sait parfaitement à quoi il s'attend désormais ce prochain week-end face à son ex-club. Dixit Nacer Sendjak: «Je souhaite de tout mon coeur que ce derby coïncidera réellement avec la fête du football kabyle.» Côté enfin JSK, on a très clairement laissé entendre que les trois points reviendront aux Canaris. Un prochain derby qui a déjà commencé à faire parler de lui avant le jour J.