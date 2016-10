ASO CHLEF Les Chélifiens tout proches du podium

Par El Bouali DJILALI -

Cette belle victoire a permis aux Chélifiens de remonter à la 4e place avec 8 points au compteur en cinq matchs joués, et donc à trois points du duo de tête, à savoir le PAC et la JSMB.

La formation chélifienne a retrouvé la joie de la gagne après sa large victoire acquise vendredi dernier contre l'AS Khroub et qui a enregistré sa deuxième victoire après trois matchs sans succès.

Après ce succès réalisé avec l'art et la manière, le coach de l'ASO Younès Ifticène se voit investi d'une nouvelle mission, celle d'apprendre à ses poulains à s'imposer et avec un rendement meilleur et aussi de faire preuve de solidité surtout à domicile. Il n'en demeure pas moins que personne ne s'attendait à cette révolte devant une équipe de l'ASK qui était positionnée sur le podium avant ce match. Toutefois, les joueurs ont livré un match correct et ils ont réussi à asseoir leur domination en s'assurant le gain des trois points.

Par ailleurs, la ligne d'attaque a retrouvé enfin son efficacité avec à la clé trois buts marqués, chose qui a largement donné satisfaction au coach des Rouge et Blanc et cela après les brèches constatées lors des quatre matchs joués. Cette belle victoire a permis aux Chélifiens de remonter à la 4e place avec 8 points au compteur en cinq matchs joués, et donc à trois points du duo de tête, à savoir le PAC et la JSMB.

Le coach de l'ASO dira que son équipe avait réalisé l'essentiel au cours de cette rencontre, car le plus important était de rafler les trois points, sans oublier le rendement de l'équipe nettement positif par rapport aux matchs passés. Ifticène affirmera que de toutes les façons, ce bon résultat acquis avec l'art et la manière est amplement mérité. Il ne s'arrêtera pas là et il précisera que ce résultat est un autre départ qui va permettre aux joueurs de reprendre confiance pour aborder la suite du parcours sous de bons auspices. Maintenant, pour les partenaires de Messaoud, ils doivent confirmer et demeurer réguliers à domicile où à l'extérieur afin de rester en course pour l'accession en Ligue 1.