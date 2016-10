MONDIAL 2018 : ILS ONT FAIT MATCH NUL (1 À 1) FACE AU CAMEROUN Les verts calent

Par Lounès MEBERBECHE -

Simani et Medjani à la peine

Malgré une bonne entame du match, les Verts n'ont pas réussi à préserver leur avance, en se contentant d'un match nul (1 à 1), contre les Lions indomptables qui restent jusqu'à présent imbattables face aux Algériens.

Stade Mustapha-Tchaker Blida. Affluence record. Arbitrage de M.Daniel Bennett, assisté de M.Zakhel Swela et M.Thembisile Windvoel (trio sud-africain).



Buts: Soudani (7') Algérie. Moukandjo (23') Cameroun.

Avertissements: Soudani (66') Algérie. Nyom (31'), Ngadeu (37') Cameroun.



Algérie: M'Bolhi, Zeffane, Cadamuro, Medjani, Ghoulam, Guedioura, Taïder, Mahrez (Feghouli 87'), Boudebouz (Brahimi 55'), Soudani (Ghezzal 75'), Slimani.

Entraîneur: Milovan Rajevac.



Cameroun: Ondoa, Nyom, Nkoulou, Chedjou, Oyongo, Sutchin (Siani 68'), Ngadeu, Moukandjo, Salli (Ndi Edgar 81'), Toko Ekambi, Aboubakar.

Entraîneur: Hugo Bross.



La première alerte dangereuse de ce match interviendra à la 7e minute suite au corner botté par Mahrez, Slimani place sa tête, Soudani surgit au second poteau pour propulser le cuir au fond des filets et assommer les Lions d'entrée. La réaction des capés de Bross se fera à la 12e minute suite au corner enveloppé de Salli, Ngadeu place une tête qui passe au-dessus de la transversale. Les Camerounais bénéficieront de trois corners consécutifs et qui ont même pris l'ascendant sur les défenseurs algériens dans le jeu aérien. Les partenaires de Chedjou se montrent très dangereux et rapides et tentent de revenir rapidement dans le match. La défense algérienne semble quelque peu secouée par les assauts des Lions, notamment sur le flanc droit du côté de Zeffane. Les Verts porteront le danger dans le camp adverse à la 17e minute suite à un travail remarquable de Mahrez, son centre tir passe à travers la défense camerounaise juste devant Slimani et Soudani. Vincent Aboubakar se montre très actif en attaque et multiplie les accélérations qui perturbent sérieusement la défense de M'Bolhi. Face à la domination des Camerounais, les capés de Bross parviendront à remettre les pendules à l'heure à la 23e minute suite à une combinaison dans l'axe de la défense algérienne, Toko Ekambi décale Moukandjo sur le couloir droit dans le dos de Zeffane, l'attaquant des Lions place son tir entre les jambes de M'Bolhi. Les Verts semblent quelque peu secoués par cette égalisation comme en témoignent les dribbles et les débordements de Mahrez à la 27e et 32e minutes, mais ses tirs furent bien captés par le portier Ondoa. Saphir Taïder tentera sa chance des 25 mètres sur coup franc direct à la 37e minute, son tir enveloppé passe juste à côté du cadre. Face à la technicité des attaquants de l'EN, les Lions indomptables restent solides en défense et surtout dangereux sur les contre-attaques rapides. Côté algérien, la défense menée par Medjani a repris confiance après un début de match raté, mais les protégés de Rajevac n'arrivent pas à imposer leur jeu face à un adversaire d'un niveau mondial. Pour la fin de cette première période, l'attaquant de Leicester City a failli tromper le portier camerounais suite à une série de dribbles sur son côté droit, son tir à ras de terre a été dévié par Ondoa. Sur cette action, l'arbitre Bennett renvoie les deux équipes aux vestiaires. Après la pause citron, les Verts obtiendront une première chance de doubler la marque à la 52e minute, suite à la longue passe de Taïder, Slimani prend de vitesse la défense camerounaise et se retrouve seul face au keeper Ondoa, ce dernier repousse le tir croisé de l'avant-centre de Leicester City. A l'heure du jeu, les Camerounais forment un bloc solide en défense et préfèrent procéder par des contres, tandis que les Verts ont du mal à enchaîner les actions offensives. Vincent Aboubakar tentera sa chance des 30 mètres sur coup franc direct, son tir passe à côté du cadre. Le jeu se calme des deux côtés, ce qui arrange les affaires des Lions, face à des Algériens en manque d'inspiration. Face à la baisse de rythme des partenaires de Ghoulam et la maîtrise du jeu des Lions, le public de Tchaker se lève comme un seul homme pour secouer les joueurs de Rajevac et les pousser à porter le danger dans le camp adverse. Le dangereux attaquant des Lions, Aboubakar a failli tromper M'Bolhi à la 77e minute suite à son incursion, son tir croisé a été dégagé par Raïs. La réaction de l'EN interviendra dans la lancée suite à la passe de Mahrez, Slimani tente de trouver le petit filet, mais le défenseur Chedjou tacle le cuir au dernier moment. Adlène Guedioura tentera lui aussi sa chance à la 82e minute des 30 mètres par un tir puissant, sa lourde frappe fut détournée par le keeper camerounais. Pour les dernières minutes de cette rencontre, et malgré l'incorporation de Brahimi, Ghezzal et Feghouli, les Verts ne sont pas parvenus à «briser» l'arrière-garde camerounaise, qui a réussi à arracher un précieux match nul à Blida. Ce score placera les deux équipes du jour à égalité de points juste derrière le Nigeria qui s'est imposé en Zambie (1-2) et se place leader du groupe B. Lors de la prochaine journée, l'EN se rendra au Nigeria au mois de novembre, tandis que le Cameroun recevra la Zambie.



Bel hommage du public à Albert Ebossé

Le stade de Mustapha Tchaker de Blida a offert un très fort moment d'émotion à l'occasion de ce match Algerie-Cameroun. En effet, dès l'apparition de l'équipe camerounaise sur le terrain, le public a commencé à scander le nom de l'attaquant Albert Ebossé, disparu il y a deux ans lors du match JSK-USMA. Les Lions indomptables ont été longuement applaudis, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de toute la presse nationale et internationale présente.



Saphir Taïder

«Il faudra rattraper ces points perdus»

«Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons perdu deux points à domicile, mais il ne faudrait pas prendre ce résultat comme une défaite. Nous avons joué face à une solide équipe qui a su défendre en bloc après son but égalisateur. Le chemin est encore long et il faudrait rattraper ces points perdus lors des prochains matchs. Nous allons corriger nos erreurs et préparer le prochain face au Nigeria. Notre futur adversaire s'est imposé et ce prochain déplacement sera difficile.»