7E MARATHON INTERNATIONAL D'IMEDGHASSEN Domination des athlètes algérois

Près de 200 athlètes ont pris part à cette course traditionnelle à Batna

Azzedine Guerfi le président de l'association des «Amis d'Imedghassen», organisatrice de cette course, a indiqué que la 7e édition a vu la participation des athlètes venus du Canada, du Qatar, du Bahreïn, aux côtés d'autres athlètes africains.

Les athlètes algérois ont dominé avant-hier à Batna le 7e marathon international d'Imedghassen, disputé sur une distance de 42 km, entre le complexe sportif du 1er-Novembre au chef-lieu de wilaya et le tombeau numide d'Imedghassen dans la commune de Boumia. La première place a été remportée par Mokhtar Mechkar du club Nacera-Nounou d'Alger dans une compétition à laquelle ont pris part 1200 athlètes venus de 12 pays. En dépit d'un tracé relativement difficile, la compétition s'est déroulée dans de bonnes conditions, de l'avis des sportifs participants. Chez les dames, la plus haute marche du podium est revenue à l'athlète Leïla Bessalem d'Azazga (TZO). Le coup de starter de cette joute, a été donné par le chef de l'exécutif local, au complexe sportif de la ville de Batna, et les concurrents ont parcouru les principales artères de la capitale des Aurès, par un climat très clément, avant d'emprunter un tracé à travers des champs, des pistes et routes goudronnées, jusqu'au piémont du Djebel Bouatchaouane (El-Madher). Le président de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAT), Ammar Bouras, s'est félicité du niveau d'organisation de cette compétition, et du niveau technique de cette 7e édition, a-t-il observé. Il a souligné, à cet effet, qu'il sera procédé lors de la prochaine édition au changement de l'itinéraire de cette course, soulignant que la variante d'entamer la course depuis le tombeau numide pour atteindre le chef-lieu de wilaya serait probable. Il a ajouté que cette compétition sera également introduite dans le calendrier de la FAT dans la catégorie, course sur route. De son côté, Azzedine Guerfi, le président de l'association des «Amis d'Imedghassen», organisatrice de ce rendez-vous sportif avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports et la ligue de wilaya d'athlétisme, a indiqué que la 7ème édition du marathon international d'Imedghassen a vu la participation, pour la première fois, des athlètes, venus du Canada, du Qatar, du Bahreïn, aux côtés des Tunisiens, des Marocains et d'autres athlètes des pays africains, soulignant que le marathon constitue «un moyen pour sensibiliser tout un chacun quant à la nécessité de préserver ce vestige, et de permettre aux visiteurs étrangers de découvrir l'histoire du pays». Le coup d'envoi des trois épreuves de ce marathon a été donné depuis le complexe sportif du 1er-Novembre 1954 et la ligne d'arrivée pour les 12 km a été dans la commune de Fesdis. Pour les 25 km, la ligne d'arrivée était dans la commune de Maâdhar et les 42 km à Boumia, au pied du mausolée d'Imedghassen qui tirerait son nom d'un roi berbère Massyle prédécesseur de Massinissa, fondateur du premier royaume numide.