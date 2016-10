LE MOB A ARRACHÉ SA PREMIÈRE VICTOIRE Les Crabes retrouvent le moral

Par Boualem CHOUALI -

Les gars de la Soummam vont préparer tranquillement leur finale de la coupe de la CAF

Après avoir traversé une période très délicate en championnat de Ligue 1 Mobilis, les partenaires de Ferhat ont réussi à retrouver le chemin des victoires, ce qui ne manquera pas d'apaiser quelque peu l'atmosphère au sein du club.

Les Vert et Noir de Yemma gouraya, qui se devaient de réagir après leur dernière défaite à domicile face au RCR, ont sorti le grand jeu avant-hier au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa devant la redoutable équipe du CRB. Pour faire preuve de leur engagement et surtout de leur volonté de mettre un terme à la mauvaise série en matière de résultats en championnat, les poulains de Nacer Sendjak n'ont pas attendu le round d'observation pour se ruer dans le camp des Rouge et Blanc du CRB. Très concentrés sur leur sujet, les Crabes ont assiégé le camp des visiteurs en imposant un pressing haut sur la défense belouizdadie.

Un pressing, en somme, qui n'a pas tardé à apporter ses fruits. A la 17' de jeu, Belkacemi, en joueur averti centre au deuxième poteau, Petrongal bien placé et seul ne trouve aucune peine à ouvrir la marque en logeant de la tête le cuir dans la cage de Salhi à la grande joie de la formidable galerie des Vert et Noir. Ce but venu au bon moment a permis aux Crabes de souffler et surtout de dégager la lourde pression qui pesait sur leurs épaules. Une réalisation qui a fait beaucoup de mal aux visiteurs qui ont essayé de sortir de leur camp pour niveler le score, mais ce sont plutôt les locaux qui se créent plus d'occasions de corser la note, mais en vain, c'était sans compter sur la vigilance de Salhi. Il a fallu attendre une demi-heure pour voir les visiteurs sortir réellement de leur périmètre et aller inquiéter, Daif, le gardien de but des Vert et Noir de Yemma Gouraya par l'intermédiaire de Bougueroua, qui a raté lamentablement une nette occasion de remettre les pendules à l'heure. De retour des vestiaires, les visiteurs étaient plus dangereux qu'à la première période. On a assisté un véritable réveil des Rouge et Blanc de la capitale. Les poulains d'Alain Michel ont tenté tout pour le tout, mais c'était sans compter sur la rage de vaincre des joueurs du coach Sendjak, qui ne juraient que sur la victoire, histoire de signer leur première en cette nouvelle saison.

Les dix dernières minutes étaient très dures pour les locaux. Les visiteurs très animés avec la rentrée de Bouaza, tenteront de se rattraper au score, mais, faute de concentration meublée par un excès de précipitation et autres maladresses, et devant le regroupement en bloc des Crabes, le score restera inchangé à la grande délivrance des Crabes qui signent ainsi leur première victoire en cette nouvelle saison footballistique 2016-2017.



Nacer Sendjak, coach du MOB

«Chapeau à mes joueurs»

«Je tire chapeau aux joueurs, ils ont sorti un match d'hommes aujourd'hui, car ce n'était pas évident après la dernière défaite face au RCR chez nous de surcroît. Cette victoire est venue au bon moment. Elle nous a permis de chasser le doute d'une part et de respirer un tant soit peu d'autre part. C'est notre première victoire en championnat, qui va nous permettre de souffler un peu et surtout de mieux préparer notre prochaine confrontation face à la JSK.»



Alain Michel, coach du CRB

«On est passé à côté de la plaque»

«Aujourd'hui, on est passé à côté de la plaque. C'est un mauvais match pour nous car on n'a pas pris de points. Nous avons perdu la rencontre en première mi-temps. en deuxième mi-temps, on a essayé de revenir, mais avec les ratages et le nombre d'occasions perdues, on n'a pas pu rééditer l'exploit du DRBT. On doit prendre en considération nos fautes d'aujourd'hui pour bien affronter les prochaines rencontres.»





Réunion des actionnaires de la SSPA-MOB

Les actionnaires de la SSPA/MOB devaient se réunir hier dans l'après-midi au salon d'honneur du stade OPOW pour l'approbation des bilans, moral et

financier, du club portant sur l'année civile 2015 et ce, sous la présidence du président sortant Boubekeur Ikhlef. Une assemblée générale des actionnaires très attendue par la grande famille des Vert et Voir afin d'apporter des éléments de réponses aux interrogations de la grande famille béjaouie. Une assemblée, en somme, qui abordera certainement la situation qui prévaut actuellement dans la maison des Crabes.