À L'APPROCHE DU DERBY MCA-USMA Menad et Cavalli jouent la carte de la motivation

Par Saïd MEKKI -

Le coach du MC Alger, Djamel Menad et celui de l'USM Alger, Jean-Michel Cavalli déclarent, chacun de son côté que le prochain derby entre leurs formations respectives est celui «des joueurs».

En effet, le technicien des Vert et Rouge, Djamel Menad déclare que «C'est le match des joueurs» avant de préciser que «Les joueurs m'ont dit que c'est leur match et j'espère qu'ils vont tenir leur promesse...». De son côté le coach des Rouge et Noir, déclare que «Ce sera le match des joueurs parce qu'il y a un prestige à défendre, surtout quand on sait la grande rivalité qui existe entre les deux équipes. Je crois qu'on abordera le match dans de très bonnes conditions dans la mesure où on est à six points d'avance sur le Mouloudia et on est aussi meilleurs que notre adversaire offensivement et défensivement....», a conclu le coach de l'USMA. Sur le terrain, les joueurs des deux côtés se préparent activement et sont déterminés à arracher la victoire. Or, il n'y aurait qu'un seul gagnant, si gagnant il y aurait. Et c'est dire que le match est déjà lancé entre les joueurs alors que pour les supporters des deux équipes, c'est la déception totale de ne pouvoir encourager son équipe le jour de la rencontre dans la mesure où le MC Alger est frappé de la sanction du huis clos. En effet, le match est programmé non pas au stade du 5-Juillet fermé pour réfection de la pelouse, mais au stade Tchaker de Blida le jeudi 13 octobre prochain à 19 heures et à huis clos. Le MCA avait formulé une demande rejetée par les instances footballistiques nationales par laquelle le club a émis le souhait d'ajourner la sanction de huis clos au match suivant à domicile. Et là, il est important de signaler que la situation au MC Alger est bien difficile après les mauvais résultats de l'équipe surtout que les supporters n'ont pas pardonné aux joueurs, le fait d'avoir perdu le premier derby contre le NA Hussein-Dey et le dernier déplacement à Sétif face à l'ESS. Cette situation a poussé le coach du MC Alger, Djamel Menad, à annoncer sa démission avant de renoncer après avoir été convaincu par le directeur général du club, Omar Ghrib, de poursuivre sa mission. D'ailleurs, Ghrib n'a pas omis de mettre en garde tous les joueurs sur tout écart disciplinaire, tout en demandant la victoire dans ce derby. Menad explique de son côté aux joueurs qu'il faut gagner ce match, car cela permettrait d'une part de réduire l'écart avec le leader et reprendre confiance d'autre part. Et c'est ce qui semble bien assimilé par les joueurs qui se déclarent unanimes à chercher la victoire face aux voisins de l'USMA. Par contre, du côté de l'USMA, les joueurs sont bien motivés et surtout se donnent à fond lors des séances d'entraînements affichant une grande détermination à garder cette dynamique des bons résultats et conforter leur place de leader du champion et bien évidemment confirmer leur statut de champion d'Algérie en titre. Les responsables des deux clubs algérois ont mis les bouchées doubles dans la perspective de voir leurs équipes respectives gagner ce derby tant attendu par les fans des deux formations bien que tout un chacun déplore cette situation de ne pouvoir suivre le match dans les gradins du stade Tchaker de Blida, jeudi prochain, faute de huis clos... En tout cas, c'est une bonne leçon à méditer par les supporters afin d'éviter, désormais, tout écart disciplinaire poussant les instances concernées à des sanctions similaires...



Les travaux au stade du 5-Juillet pas encore achevés

La Supercoupe d'Algérie délocalisée à Blida

La finale de la Supercoupe d'Algérie de l'exercice 2015-2016 entre l'USM Alger et le MC Alger devrait être maintenu pour le 1er novembre prochain, mais sera délocalisée au stade Mustapha-Tchaker de Blida au lieu du 5-Juillet, a-t-on appris hier auprès de la Ligue de football professionnel (LFP). «A priori, la finale de la Supercoupe est maintenue pour le1er novembre prochain, sauf que le match aura lieu au stade de Blida. Le stade du 5-Juillet étant actuellement fermé pour travaux», a indiqué le secrétaire général de la LFP, Fawzi Guellil. Des informations de presse ont fait état d'un éventuel report de la finale de la Supercoupe après la fermeture du stade du 5-Juillet, désigné initialement pour abriter l'évènement. La direction de ce stade a entamé, il y a deux semaines, des travaux de la pose d'une nouvelle pelouse.