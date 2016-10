AVIS DES COACHS

Hugo Bross, coach du Cameroun

«Ce match était un vrai test et on l'a réussi»

«Franchement, je m'attendais à plus de la part d'une équipe comme l'Algérie qui a montré beaucoup de lacunes sur le plan défensif. Ce qui nous a permis d'ailleurs de nous créer quelques situations dangereuses qui auraient pu nous être profitables, si on avait fait preuve de plus de précision. Il faut aussi reconnaître que la sélection algérienne nous a bousculés en début de partie et nous a créé quelques soucis, notamment en raison de la qualité individuelle de joueurs tels que Mahrez ou Soudani. On a eu beaucoup de difficultés à revenir dans le match, après leur ouverture du score. Heureusement, on a su réagir pour terminer avec un résultat positif face à la meilleure équipe du continent africain actuellement. Donc, je ne vais pas faire la fine bouche: ce point est un très bon résultat pour nous. Un résultat qui nous permettra de progresser rapidement, et surtout, de bien préparer notre prochaine sortie face à la Zambie, chez nous au Cameroun. Vous savez, contrairement à l'équipe d'Algérie qui a été construite par Vahid Halilodzic et qui n'a pas vraiment changé depuis son départ, on est une équipe en pleine reconstruction. Ce match était un vrai test pour nous et je crois l'avoir réussi. Nous avons réussi un bon match, avec beaucoup de rigueur et ça a été payant. Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est la réaction positive de mes joueurs après avoir concédé l'ouverture du score. Ils ont su garder leur sang-froid, en restant bien organisés et c'est une très bonne chose en vue des importantes échéances à venir. Ce n'était que le premier match d'une longue campagne et nous serons appelés à confirmer lors des prochains rendez-vous pour espérer aller en Russie.»



Milovan Rajevac, coach de l'EN

«Il y a beaucoup de choses à corriger»

«On voulait gagner ce match contre le Cameroun, mais on a dû finalement se contenter d'un point et ce n'est toujours pas la meilleure équipe qui gagne. Il reste beaucoup de points en jeu et les joueurs vont se donner à fond pour en récolter le maximum et se qualifier. Jouer à domicile ou à l'extérieur, pour moi ça ne signifie rien si on veut jouer la qualification. Après le but marqué, notre rythme a baissé et on a rencontré beaucoup de problèmes, pas seulement sur le côté droit donc il ne faut pas trop blâmer Zeffane. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans notre jeu, pas uniquement en défense. Durant la pause, j'ai essayé de recadrer les lignes. Par moment, j'étais étonné par le jeu long qu'on a utilisé. Maintenant, je vais revoir le match pour comprendre les raisons de cette baisse de rythme et trouver ainsi les solutions qui s'y imposent dès les prochains stages, j'espère qu'on aura le temps de corriger nos lacunes et se remettre en cause. Aujourd'hui, nous avons perdu deux points mais on a pu quand même en prendre un dans un groupe très relevé. Je sais que chaque joueur veut débuter le match, mais je pense que j'ai aligné les meilleurs en ce moment. C'est moi qui choisit les joueurs lors des matchs.»