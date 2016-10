Des derbys décisifs en Asie

Programmée ce soir, la quatrième journée du troisième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde, Russie 2018, va donner lieu à des derbys décisifs entre des cadors du continent.

Co-leaders du groupe A, l'Iran et la République de Corée se rencontrent à Téhéran pour leur huitième confrontation dans le cadre des qualifications mondialistes. Dans le groupe B, le leader australien reçoit le Japon dans un match qui ressemble de plus en plus à un clasico de la zone. Par ailleurs, l'Arabie saoudite accueille une sélection émiratie qu'elle connaît bien en étant consciente qu'une victoire la maintiendra à l'une des deux premières places. Quant à l'Ouzbékistan, il cherchera à rebondir en s'imposant à domicile face à la RP Chine. La Syrie se rend à Doha avec l'intention de créer une nouvelle surprise face à un Qatar toujours bredouille à ce stade de la compétition. Quant à l'Irak et à la Thaïlande, ils s'affrontent sur terrain neutre en Iran avec la volonté de déflorer leur compteur de points. L'affiche de cette journée opposera l'Australie au Japon à Melbourne. Il suffit de se pencher sur l'intensité de leurs précédentes confrontations pour mesurer la rivalité entre les deux pays. Depuis qu'elle a rejoint l'AFC, l'Australie ne s'est jamais inclinée face au Japon en six matches de qualification pour la Coupe du monde (deux victoires et quatre nuls). En revanche, les Samouraïs s'étaient imposés en finale de la coupe d'Asie de l'AFC 2011 aux dépens des Australiens. Les deux sélections comptent dans leurs rangs quelques-unes des plus grosses pointures de l'AFC.



Australie-Japon: l'affiche

Les hommes de Vahid Halilhodzic s'appuieront sur Keisuke Honda, auteur de l'égalisation lors du nul 1-1 face aux Aussies dans la compétition préliminaire pour Brésil 2014. Quant aux locaux, ils ne manquent pas d'options aux avant-postes. Tomi Juric est très en forme en ce moment et malgré ses 36 ans, Cahill reste une arme fatale. Contre les EAU, il a offert la victoire à son équipe après être entré en cours de jeu. S'ils s'imposent, les Australiens conforteront leur place de leader, mais un succès permettrait aux visiteurs de les dépasser. Pour ce qui est des autres matchs, les co-leaders du groupe A: l'Iran et la République de Corée, avec sept points, voudront chacun faire le break à l'occasion de cette 29e confrontation entre les deux équipes, toutes compétitions confondues. Les Iraniens possèdent la meilleure défense de ce tour de qualifications avec aucun but encaissé. Les Sud-Coréens, dont l'arrière-garde a cédé à quatre reprises, présentent l'attaque la plus efficace de ce troisième tour avec une moyenne de deux buts par match. La RP de Chine, qui n'a pris qu'un seul point en trois matchs, n'a d'autre choix que de s'imposer en Ouzbékistan pour entretenir ses espoirs de qualifications. Après avoir concédé une surprenante défaite 1-0 à domicile face à la Syrie, les Chinois auront à coeur de se racheter en décrochant leur premier succès. Les Ouzbek aborderont la rencontre dans le même état d'esprit, eux qui se sont inclinés chez eux face à l'Iran lors de la dernière journée. Malgré ses performances de haut vol au tour précédent, le Qatar a dû revoir ses attentes à la baisse. Battus à trois reprises consécutives, les hommes de Jorge Fossati n'auront rien à perdre lors de la réception de la Syrie. À l'inverse, les troupes d'Ayman Hakeem se présentent à Doha avec un gros capital confiance suite à leur nul face à la République de Corée et à leur victoire surprise face à la RP de Chine.



Les autres matchs

Impliqué dans les deux buts marqués face à la République de Corée, Sebastian Soria sera un atout de poids pour aider les Qataris à aller chercher une précieuse victoire. Les Syriens s'en remettront de leur côté à leur prolifique attaquant Omar Khribin, qui a donné la passe décisive à Mahmoud Al Mawas sur le seul but de la rencontre face à la RP Chine. Djeddah sera le théâtre d'un duel entre deux équipes qui se connaissent bien pour s'être déjà affrontées deux fois dans cette campagne qualificative: l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les deux équipes ont parfaitement entamé ce troisième tour, mais les fils du désert de Bert van Marwijk comptent une longueur d'avance sur leurs adversaires, grâce à leur bilan vierge de toute défaite. Quant aux visiteurs de Mahdi Ali, ils se sont construit un statut de prétendants grâce à leurs victoires contre le Japon et la Thaïlande. Dans cette confrontation, les Saoudiens ont pourtant un avantage psychologique puisqu'ils ont enregistré 20 victoires et sept nuls lors des 33 rencontres entre les deux nations. Ils ont notamment pris quatre points en deux matchs face aux EAU lors du tour précédent. Si l'on se fie à ses dernières sorties face à l'Irak, la Thaïlande semble bien partie pour prendre ses premiers points dans ce tour lors des retrouvailles entre les deux équipes. Irakiens comme Thaïlandais sont bien décidés à décrocher leur première victoire après avoir fait chou blanc lors de leurs trois premiers matches. La formation dirigée par Kiatisuk Senamuang pourra s'inspirer de ses prestations au deuxième tour, où elle avait décroché deux nuls face aux Lions de la Mésopotamie avant de conduire son groupe.