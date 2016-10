Déclarations des joueurs

Carl Medjani, capitaine de l'EN

«On a utilisé un joker»

«Il nous a manqué un peu de réussite offensive. On a eu beaucoup de situations pour marquer, mais en face, il y avait un bon gardien et on a commis aussi quelques erreurs. Avec la victoire du Nigeria en Zambie, on a utilisé un joker. Nous sommes un groupe de 23 ou 25 joueurs unis avec l'objectif d'aller au Mondial, je suis confiant. Il y a un peu de déception dans le vestiaire, mais j'espère qu'on va réaliser un bon résultat contre le Nigeria lors de la prochaine journée.»



Ryad Mahrez, attaquant de l'EN

«Je suis frustré»

«Je ne vous cache pas que je suis quelque peu frustré par ce résultat. On s'était préparés pour réussir notre entrée en éliminatoires. Nous aurons dans un mois un déplacement difficile au Nigeria. Il faudra rattraper les points que nous avons perdus chez nous: mesurez l'étendue de notre tâche.»



Nicolas Nkoulou, capitaine du Cameroun

«Nous avons affronté la meilleure nation africaine»

«Nous avons fait le déplacement pour gagner, mais nous sommes tombés sur une très bonne équipe d'Algérie. Il ne faut pas oublier que nous avons affronté la meilleure nation africaine actuellement. Je suis très content du travail accompli par l'ensemble du groupe. Il fallait sortir un grand match, et nous avons tenu le coup. Ce point nous encourage à progresser davantage en prévision du prochain match face à la Zambie.»



Benjamin Moukandjo, attaquant du Cameroun

«Le chemin est encore long»

«On s'est présentés à Alger avec la ferme intention de réussir un bon résultat, pour bien entamer notre campagne des qualifications au Mondial 2018 et nous sommes logiquement contents d'avoir atteint notre objectif. Ce n'est qu'un nul, certes, mais s'agissant de l'Algérie, qui de surcroît jouait chez elle, ça reste une bonne performance. On savait que l'adversaire possède de bonnes individualités et que chacun de ses joueurs pouvait faire la différence à n'importe quel moment. Nous avons été solidaires et nous le sommes restés même après avoir concédé l'ouverture du score, ce qui nous a permis d'égaliser assez rapidement et de préserver notre acquis jusqu'au coup de sifflet final. A présent, il faut continuer sur cette lancée et confirmer lors des prochains matchs, car le chemin est encore long.»